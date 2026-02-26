Анонсирована дата показа хоррора «Крик 7» в России

25 февраля состоялась ранняя премьера фильма ужасов «Крик 7» — новой части культовой серии хорроров. Картина не добралась до России официально из-за ухода студии Paramount Pictures, однако отечественные кинотеатры уже анонсировали дату показа ленты в стране.

Так, лента доберётся до России уже 5 марта — спустя восемь дней после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. Некоторые киносети начнут показы в субботу, 7-го числа.

Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). В новом фильме вернётся героиня оригинальных частей, Сидни Прескотт, которая столкнётся с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию.