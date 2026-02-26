«Афиша Daily» назвала лучший российский фильм всех времен

В большом опросе издания приняли участие 100 кинокритиков

© skynesher/iStock.com

26 февраля 2026 года «Афиша Daily» опубликовала список из 25 лучших кинокартин, снятых в современной России. Это вторая часть масштабного спецпроекта, в рамках которого 100 кинокритиков назвали своих фаворитов за последние 35 лет. В первую десятку вошли как поп-культурные феномены «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова или «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, так и авторские хиты: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Шапито-шоу» Сергея Лобана.

Первая тройка лидеров, полный список из 50 фильмов и персональные топы участников доступны на лендинге проекта.

Проект охватывает фильмы, вышедшие с 25 декабря 1991 года по 1 августа 2025 года, и учитывает картины, соответствующие, как минимум, одному из критериев: выход в российский кинотеатральный прокат, релиз в российских онлайн-кинотеатрах или премьера на российском кинофестивале. В числе участников опроса – авторы «Афиши Daily» Аля Александрова, Василий Говердовский и Евгений Ткачев, а также журналисты ведущих медиа: РБК Life, «Ведомости», «Кино-Театр.Ру» «Кинопоиск», Film.ru и самых популярных тематических Telegram-каналов.

Каждый участник опроса составил личный топ-10, а итоговый рейтинг собран по суммарным результатам голосования. Внутри проекта можно посмотреть и общий топ-50, и персональные списки кинокритиков.