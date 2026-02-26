Дом Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие» выкупили

Издание New York Post сообщило, что знаменитый дом из культового сериала «Во все тяжкие», который находится в городе Альбукерке, официально продан. Его выкупил знаменитый американский стример Эдин Росс.

© Чемпионат.com

По данным издания, сумма сделки обошлась всего в $ 1,3 млн. Покупатель смог перебить 30 других потенциальных предложений о покупке. Изначально дом продавали за $ 3,9 млн, но покупать участок за такую цену никто не хотел. Сам Росс заявил, что планирует воссоздать интерьер из сериала, включая мельчайшие детали.

По сюжету сериала, дом принадлежал Уолтеру Уайту и его семье на протяжении 12 лет трансляции «Во все тяжкие». Зрителям он запомнился больше всего благодаря культовой сцене, где главный герой забрасывает на крышу строения коробку с пиццей. Стример также отметил, что после покупки планирует вернуть пиццу на место.