Когда выйдет эротический сериал «Владимир» с Рэйчел Вайс

Уже 5 марта состоится премьера сериала «Владимир». Экранизация одноимённого романа Джулии Мэй Джонас расскажет о преподавательнице литературы, которая становится одержима своим коллегой-писателем Владимиром. В один момент новое увлечение начинает быть опасным для героини.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — все серии выпустят в один день в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода эротического сериала «Владимир»

Эпизод Дата выхода