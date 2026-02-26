Когда выйдет эротический сериал «Владимир» с Рэйчел Вайс

Расписание выхода эротического сериала «Владимир» с Рэйчел Вайс
Уже 5 марта состоится премьера сериала «Владимир». Экранизация одноимённого романа Джулии Мэй Джонас расскажет о преподавательнице литературы, которая становится одержима своим коллегой-писателем Владимиром. В один момент новое увлечение начинает быть опасным для героини.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — все серии выпустят в один день в онлайн-кинотеатре Netflix с русскими субтитрами. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 5 марта
- 2-я серия 5 марта
- 3-я серия 5 марта
- 4-я серия 5 марта
- 5-я серия 5 марта
- 6-я серия 5 марта
- 7-я серия 5 марта
- 8-я серия 5 марта