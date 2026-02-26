Представлен трейлер семейной комедии «Петрушка» с Никитой Кологривым

Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер фильма «Петрушка». Семейная комедия выйдет в российском прокате 16 апреля.

© Соцсети

Сюжет повествует о молодом поваре, кулинарные шедевры которого никто не замечает. Когда герой уже окончательно потерял веру в себя, он находит свою старую куклу Петрушку. Внезапно, игрушка оживает у него на глазах.

Петрушку озвучил знаменитый комик Гарик Харламов. В фильме также сыграли Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Александр Метёлкин («Однажды в пустыне»), Виктор Логинов («Счастливы вместе»), Стася Милославская («На острие») и другие актёры. Режиссёром выступил Павел Воронин («Мужские правила моего деда»).