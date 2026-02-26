Войтинский рассказал, как ИИ ускоряет создание фильмов

Александр Войтинский раскрыл НСН, что благодаря нейросетям можно показать в фильме катаклизм, не тратя на отрисовку миллионы, а разработка и написание сценария ускорилась в несколько раз.

© globallookpress

Нейросети очень облегчили работу над кинопроектами в вопросе создания глобальных и эпических сцен, производство стало дешевле на десятки миллионов рублей. Об этом НСН рассказал кинорежиссер Александр Войтинский.

В России начались съемки ретрофутуристического сериала «Красная Шамбала». Главные роли в проекте воплотят Влад Прохоров, Стася Милославская, Сергей Шакуров и другие. Как рассказала НСН гендиректор «ON Медиа» Софья Митрофанова, в этом проекте объем контента, созданного с помощью генеративных технологий, впервые превысит 70 минут. Войтинский рассказал, почему создатели фильмов прибегают к помощи искусственного интеллекта (ИИ) и как это влияет на бюджет.

«Бюджет облегчается, потому что это гораздо более экономичная технология. Нейронные сети выкидывают же все бесплатно. Вся проблема сегодня в том, что трудно подчинить результат генераций уникальному замыслу фильма, его героям, обстоятельствам. Нейронка больше отталкивается от массива, к которому она обращается. Но контроллер постепенно становится все лучше и лучше. Есть задачи, которые просто нельзя нарисовать классическим способом, это будет стоить весь бюджет, и все равно ты не справишься. А нейронные сети открывают такие возможности. Затраты сокращаются на десятки миллионов рублей», — рассказал он.

Войтинский уточнил, какие кадры и сцены сегодня дешевле сгенерировать и также отметил, что нейросети очень облегчили процесс работы над сценарием.

«Если это какие-то массовые вещи, обезличенные, тогда это проще. Например, море, город, улица. А если это герои уникальной ситуации и крупным планом, то это же очень сложно. Но поскольку так бывает, что дорогими бывают именно вот эти вставки с общими планами, с какими-то катаклизмами, то в этом случае это очень хорошее решение: ты показываешь с помощью нейронки некий катаклизм, а потом продолжаешь рассказывать свою историю. Вообще самое сложное — это начало, когда авторы разрабатывают историю. Так что сейчас вся эта начальная фаза просто визжит от счастья, потому что мы можем поручить нейросети писать сценарий, проанализировать его, найти слабые места. Она может показать какие-то визуальные решения. Это все можно показывать инвестору, продюсеру. Подготовительная часть очень ускорилась благодаря нейронкам», — рассказал он.

При этом режиссер заверил, что до вытеснения с рынка студий визуальных эффектов очень далеко, так как всегда нужна будет человеческая рука.

«Просто сейчас будут меняться профессии на операторов, на специалистов по написанию промтов. Все равно везде нужны люди, мозги, которые будут все это очеловечивать. Но технически мы нескоро к этому придем. Сейчас пока это первые шаги», — подытожил он.

Ранее художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин в беседе с НСН заявил, что не планирует использовать искусственный интеллект в работе, поскольку ИИ не создает ничего нового, а лишь суммирует и обобщает прошлое.