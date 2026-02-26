Критики оценили фильм «Крик 7»

«Скучно и однообразно». Первые критики оценили «Крик 7» ниже прошлых частей
27 февраля состоится премьера фильма «Крик 7» — новой части популярной серии хорроров. Некоторые критики уже посмотрели ленту и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 47% свежести.
Таким образом, картина получила меньше всего рекомендаций к просмотру во всей франшизе, не считая третью часть. «Крик 7» хвалят за большое количество интересных убийств, которые придают хоррору напряжение. Ругают ленту за банальный сюжет, скучных персонажей и совершенное отсутствие присущего франшизе необычного юмора.
Что пишут критики про фильм ужасов «Крик 7»:
- «Даже средний фильм из серии "Крик" стоит посмотреть ради мрачных острых ощущений и кровавых сцен, на которые мы можем рассчитывать. Просто не ждите, что он вас поразит».
- «Несмотря на редкие дерзкие моменты и жестокие убийства, проект, который когда-то высмеивал клише фильмов ужасов, в значительной степени поддался им».
- «Дело не в том, что "Крик 7" — плохой фильм. Плохих фильмов в этой серии не существует. Даже худший из них более-менее неплох. Но эта часть получилась худшей».
- «Впервые в жизни у нас появился совершенно поверхностный фильм серии "Крик". Если это не знак того, что пора официально объявить дату смерти франшизы, не знаю, что ещё может быть».
- «Несмотря на большое количество трупов, "Крик 7" кажется скучным и однообразным».
В «Крике 7» вернётся героиня оригинальных частей Сидни Прескотт, которая столкнётся с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию. Ранее картина должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»).