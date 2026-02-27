Никита Ефремов и Владимир Головнев рассказали о фильме «Цинга»

В прокат выходит триллер "Цинга" - режиссерский дебют Владимира Головнева в игровом кино. Главную роль исполнил Никита Ефремов. Его герой - молодой миссионер-послушник Федор, который сталкивается с загадочным миром поверий и легенд ямальских оленеводов. Один из них - о болезни цинга, о том, что страшная опасность может явиться человеку в обличии красивой женщины. В фильме также сыграли Евгения Манджиева, Дмитрий Поднозов, Георгий Бессонов, Тимур Романов и другие. Продюсер фильма - Евгений Григорьев - художественный руководитель "Свердловской киностудии", сам - известный режиссер.

© Российская Газета

Никита Ефремов рассказывал ранее в интервью о фильме, что ему легко далась работа с животными, и с оленями, и с собакой, и даже с волками. Единственное, что его смущало в сценарии (и они с режиссером это очень долго обсуждали), - там были сцены, когда к герою приходит Цинга, и сразу же показывался танец костра, который вторит движению их тел.

"В долгих спорах с Владимиром мы искали что-то такое, чтобы показать развитие, пытались понять, чем девушка героя смогла зацепить. Получается, что он мечется между Богом и женщиной. Хотя, в принципе, это жизнь мужчины и есть".

Никита Ефремов также высказывал надежду на то, что у ненцев осталось приятное впечатление о съемочной команде.

"Надо понимать, что для них кино - сложно воспринимаемая вещь, потому что все происходит долго и приходится повторять одно и то же. Огромное им спасибо, потому что без них фильм не состоялся бы".

Фильм "Цинга" на IV открытом Российском кинофестивале авторского кино "Зимний", проходившем в начале декабря 2025 года, получил главную награду и приз за лучший сценарий, о чем писала "РГ". Никиту Ефремова, который исполнил главную роль, жюри признало лучшим актером смотра.

Ранее в интервью "РГ" Владимир Головнев рассказывал, что он - сын этнографа, антрополога, который большую часть жизни исследует Север. В детстве Владимир ездил вместе с отцом в заполярные экспедиции, где ему рассказывали разные мифы, среди которых - таинственная история о Цинге. На премьере фильма "Цинга", которая состоялась в Москве незадолго до проката картины, режиссер поделился с "РГ" еще одним любимым мифом - о народе Сихиртя, который две тысячи лет назад ушел под землю, с тех пор проживая там. Они, рассказывает Головнев, только иногда поднимаются оттуда, а отличить их можно по белым глазам.

"Непонятно, почему мы смотрим на голливудское "далеко", хотя классные, интригующие мистические истории есть рядом с нами", - сказал нам режиссер.

Кстати, Головнев отметил, что продолжит экранизировать эти мифы.