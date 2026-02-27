В прокат вышел фильм, после которого Глеб Калюжный решил уйти в армию

Андрей Симонов снимает уже не первый игровой фильм о событиях спецоперации, но всякий раз его герои - совсем молодые люди. В "20/22" - студент журфака, в ленте "Малыш", которая вышла в прокат, - донецкий рэпер. Главную роль в нем играет актер и музыкант Глеб Калюжный, который вскоре после съемок ушел на срочную службу. О чем кино и как снимать войну, когда ее ежесекундно транслируют телеграм-каналы? "РГ" поговорила с режиссером.

Андрей, герои ваших картин из одного поколения, но оружие в руки берут по разным причинам…

Андрей Симонов: Да, в "20/22" герой был изначально идейным, он поругался с девушкой, его поперли из института, и он поехал на СВО доказывать свою правоту. Изменения героя, по сути, не было. Скорее, это был сюжет про защиту своих убеждений. В фильме "Малыш" - герой изначально аполитичный, но он любит своих родителей, которые после развода живут в разных городах, и все, что он хочет - вытащить свою маму из осажденного Мариуполя. Сама война и ее причины - ему до лампочки. Но то, что он видит, пока добирается до мамы, - меняет его сознание.

Таких историй тысячи. У вас были конкретные прототипы?

Андрей Симонов: Герой фильма "Малыш" - собирательный образ. Но все же были два человека, которых отчасти можно назвать прототипами. Это донецкий парень Павел Черток. Маленький, килограммов на сорок, на вид - типичный школьник, и при этом - опытный штурмовик, командовавший штурмами с участием двухсот человек… Это у него как раз позывной "Малыш". А второй прототип - рэпер из Донецка Дима Ом, известный своими треками "Дима дома" и "Пацан не спит".

Почему нам важны эти образы?

Андрей Симонов: Современная молодежь помешана на самореализации в творчестве, на успехе, на деньгах… Я сам человек творческий и все это понимаю. Но когда случаются какие-то угрожающие события - эпидемия, война, у людей должны включаться базовые ценности, я бы назвал их даже инстинктами - защита своих близких, своей страны… Но как показывает современная история - эти инстинкты срабатывают далеко не у всех.

В фильме так или иначе разговор идет о том, почему эти настройки сработали не у всех? А у вас есть свой ответ на этот вопрос?

Андрей Симонов: Тут можно, конечно, все свалить на западную пропаганду, накормившую нас плебейскими установками, но нельзя забывать и про ход нашей родной истории. Если после революции и после Победы страна еще жила идеями служения, самопожертвования, материализм был ей чужд, то уже в эпоху позднего СССР нас накрыли ценности общества потребления. И увы, культура, которой по силам вытащить людей из обывательского состояния, показывать - что мир гораздо шире, чем я, наши хаты и "пепси", - здесь тоже пошла по легкому пути. Я не могу говорить за все искусство, но в кино - чаще всего именно так: все снимают ради денег, а не ради какой-то высокой идеи.

Получается - вы белая ворона?

Андрей Симонов: Так не должно быть, но на пятый год войны люди, которые делают о ней фильмы, чувствуют себя чуть ли не изгоями, и я не исключение. У многих кинематографистов тема до сих пор считается "зашкварной": "О чем фильм, об СВО? Ой нет, фу-фу-фу, я за это браться не буду".

Почему же вы снимаете о войне?

Андрей Симонов: Мое первое образование - историко-политологическое, и с детства моими любимыми книжками всегда были исторические, я даже читать учился по книжке "На поле Куликовом". Одна из первых книг была об Евпатии Коловрате, о том, что нужно бороться даже тогда, когда борьба кажется бессмысленной.

А так как я историю знаю, то война на Донбассе и спецоперация для меня полной неожиданностью не стали - с тем, что мы сегодня называем Украиной, мы воюем далеко не в первый раз.

Если же говорить о более личной мотивации, то у меня часть корней с Украины, поэтому я никогда не воспринимал все события как дела, которые от меня далеки. И как только в моей жизни появился продюсер Андрей Кретов, который был готов делать кино об СВО, я тут же уволился из "Газпром медиа", где тогда работал, и начал снимать о том, что мне действительно близко.

В вашем фильме есть еще один запоминающейся образ: американский доброволец, который говорит, что "быть русским - значит, делать нечто великое…"

Андрей Симонов: Эту фразу мы сами сформулировали, но эту мысль так или иначе повторяют многие иностранцы, воюющие на Донбассе. У нас будет сериальная версия фильма, и вот там мы знакомимся с американским добровольцем Джонни более тесно. Он говорит, что его отец был коммунистом, который свои идеи передал ему, и вот теперь он приехал сюда бороться с мировым злом. И в целом - это довольно распространенное явление, чаще всего современные добровольцы - это как раз наследие коммунистического прошлого.

Сериал будет только о войне, или жизнь в тылу тоже будет показана?

Андрей Симонов: В сериальной версии будет персонаж по имени Боря, тоже рэпер, тоже из Донецка, они когда-то дружили с главным героем, но после войны их дорожки разошлись, Боря поехал покорять Москву. В его истории мы отчасти высмеиваем ту творческую среду, которая пытается оседлать новую волну и заработать имя и деньги на теме об СВО, ведь теперь "у нас такая повесточка". А с другой стороны те, о ком мы только что говорили. Между двумя этими течениями герой пытается проскочить к успеху.

Фильм снимался в Мариуполе и в Донецке. Сегодня это безопасные для работы киношников города?

Андрей Симонов: Вполне, сложности возникают только с логистикой - туда не так просто добраться - на поезде до Ростова, потом - на машине. Но для тех киногрупп, кого не пугает долгая дорога, в ДНР стараются создать все комфортные для работы условия. И жители встречают как родных, через два-три дня вас уже узнают во всех окрестных магазинах. Обстановка - дружеская.

Из сложного вспоминаются съемки на "Азовстали", где еще продолжаются работы по разминированию. Буквально неделю назад там еще что-то взрывали, а сегодня мы там снимаем кино. А когда нужно было для кадра прижечь свежую траву, нашим художникам приходилось действовать на свой страх и риск. Но все обошлось.

Некоторые из нашей группы впервые пересекли границу с Донбассом - и они, конечно, были потрясены. Такие же чувства я испытал в 23-м, когда приехал в Мариуполь. Сейчас город выглядит уже по-другому за исключением некоторых улиц в частном секторе, но и этого достаточно, чтобы понять ужас городских боев.

Как в таких условиях работалось с молодой звездой нашего кино Глебом Калюжным?

Андрей Симонов: Мне тоже говорили - звездный. Но Глеб развеял все опасения, это очень дисциплинированный артист и, что не менее важно, очень хороший человек. Над ролью он работал ювелирно, вытачивая буквально миллиметры, легко соглашался порой делать по десять дублей, и все трюки тоже делал сам. Перед съемками Глеб, как и многие другие наши актеры, прошел курс боевой подготовки. И как многие уже знают, это ему пригодилось в жизни, после съемок Глеб ушел на срочную службу в армию.

Насколько тяжело сегодня, когда мы видим войну в режиме онлайн, снимать об этом художественное кино? Одергиваете себя, когда хочется показать ту или иную сцену пожестче?

Андрей Симонов: Если бы мы снимали для себя, то, возможно, кино было бы более жестким, более страшным. Хотя самим нам тяжело определять степень воздействия своего же фильма. На днях мы устраивали показ в Госфильмофонде, и люди возрастные нам сказали - слишком волнительно, давление у многих поднялось… Но мы-то как раз постарались пощадить зрителя. Да, танки на улицах города стреляли, да, герои гибли, но мы не показывали "мясо". И я не думаю, что войну в кино нужно показывать, как в телеграм-каналах. А что нужно? Правда о человеке на войне, и в "Малыше" эта правда есть.