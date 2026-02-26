Режиссер серии фильмов «Ужасающий» рассказал о четвертой части франшизы

Сценарист и режиссёр серии фильмов «Ужасающий» Дэмиен Леоне рассказал о предстоящей четвёртой части франшизы. Постановщик опубликовал соответствующий пост на своих страницах в соцсетях.

По словам Леоне, продолжение станет финальным для всей серии про клоуна Арта. Сейчас автор хоррора уже почти завершил сценарий фильма, а подготовка к съёмкам начнётся весной. Режиссёр также назвал «Ужасающего 4» самой сложной картиной франшизы.

Это самый ценный сценарий из всех, что я написал, по многим причинам, но он также и самый сложный. Здесь много материала, и на кону стоит очень многое, не только в творческом, но и в эмоциональном плане». За эти годы мы вместе создали нечто особенное. Поклонники, которые поддерживали эту франшизу, заслуживают чего-то незабываемого. Я официально объявлю о завершении сценария на своих страницах в социальных сетях, а это также означает, что уже скоро мы будем готовиться к съёмкам.

Первая часть «Ужасающего» вышла в 2016 году. Картина рассказывает о клоуне-маньяке Арте, который начинает терроризировать девушек во время Хэллоуина. Лента стала успешной по всему миру и получила два продолжения. По всему миру франшиза собрала более $110 млн, при общем бюджете около $2,28 млн. Дата выхода четвёртой части пока неизвестна.