Критики оценили второй сезон «Монарх: Наследие монстров»

27 февраля стартует второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров» — продолжения картины про Годзиллу. Некоторые критики уже посмотрели эпизоды и высоко оценили их — на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 78% свежести.

© Чемпионат.com

Обозреватели хвалят сериал за возросшее количество масштабных сцен — в кадре появляется больше гигантских монстров, и это порадует фанатов Годзиллы. Отдельно критики отмечают актёров, которые вновь дарят зрителям интересных персонажей. Больше всего ругают сюжет, который слишком поверхностно раскрывает темы проекта.

Что пишут критики про второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров»:

«Второй сезон "Монарха" исправляет ошибки первого и представляет собой захватывающее приключение, которое полностью меняет правила игры во вселенной монстров».

«Продолжение начинается с того места, где закончился первый. Так что мы продолжаем встречаться со всеми теми же персонажами — это к счастью, потому что я бы действительно не хотел обходиться без кого-либо из них».

«Второй сезон сериала "Монарх" — обязательный к просмотру как для поклонников Годзиллы, так и для любителей научной фантастики. Благодаря талантливому актёрскому составу, сериал передает эмоциональные моменты, не теряя при этом масштаба, который так любят фанаты Годзиллы».

«Компании-конкуренты пытаются заработать на потенциальной угрозе со стороны монстров? Отличная идея. Но во втором сезоне всё кажется таким пресным. Всё могло бы и должно быть намного лучше».

«Второй сезон ещё больше погряз в мыльных семейных ссорах и любовных треугольниках, чем первый».

События второго сезона ленты «Монарх: Наследие монстров» вновь развернутся во «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев — по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».