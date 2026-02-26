Что известно о втором сезоне аниме «Дьявол может плакать»

Весной 2025 года на Netflix вышел первый сезон аниме-сериала «Дьявол может плакать». Это анимационная адаптация видеоигровой франшизы Devil May Cry. Практически сразу после премьеры шоу продлили на второй сезон. «Лента.ру» рассказывает, что известно о продолжении аниме-сериала, и напоминает, что за серия игр легла в его основу.

Главное об аниме-сериале

Страна: США, Япония, Южная Корея.

США, Япония, Южная Корея. Оригинальное название: Devil May Cry.

Devil May Cry. Жанр: фэнтези, приключенческий боевик, детектив.

фэнтези, приключенческий боевик, детектив. Создатель: Ади Шанкар.

Ади Шанкар. Производство: Studio Mir, Adi Shankar Animation и Capcom.

Studio Mir, Adi Shankar Animation и Capcom. Сколько серий: 8 (1-й сезон).

8 (1-й сезон). Длительность одной серии: 20-30 минут.

20-30 минут. Когда вышел первый сезон: 2025 год.

2025 год. Дата выхода 2-го сезона: весна 2026 года.

весна 2026 года. Где смотреть: онлайн-кинотеатр Netflix.

онлайн-кинотеатр Netflix. Основа: одноименная серия компьютерных игр от Capcom.

Дата выхода

Премьера аниме-сериала «Дьявол может плакать» состоялась 3 апреля 2025 года. Производство первого сезона длилось около двух лет — проект запустили в разработку в 2023 году. А вот для того, чтобы проект продлили на второй сезон, потребовалась всего неделя — Netflix анонсировал его уже 10 апреля 2025 года. Точную дату выхода 2-го сезона раскрыли в декабре 2025-го.

Второй сезон аниме «Дьявол может плакать» выйдет 12 мая 2026 года.

В этот день на стриминговом сервисе Netflix появятся все серии второго сезона «Дьявола» (обратите внимание, стриминг официально недоступен в России). Скорее всего, новая глава аниме-сериала будет состоять из восьми получасовых эпизодов.

Трейлер

Netflix опубликовал первый постер ко второму сезону шоу одновременно с его анонсом. Первый фрагмент из нового сезона появился на YouTube-канале Netflix в августе 2025 года.

Еще один отрывок из шоу опубликовали в феврале 2026-го.

Сюжет

Аниме-сериал «Дьявол может плакать» — это не прямая адаптация одноименных видеоигр. Шоу берет знакомых персонажей из оригинального Devil May Cry и помещает их в новые сюжетные обстоятельства. Поэтому сложно предположить, как именно будут развиваться события во втором сезоне сериала.

По словам шоураннера Ади Шанкара, «Дьявол может плакать» — это цельная история сразу на несколько сезонов.

В первом сезоне «Дьявол может плакать» охотник на демонов по имени Данте противостоял загадочному Белому Кролику — демону-террористу, который хотел открыть врата между Адом и Землей. Вместе с Данте человечество защищали агенты DARKCOM (правительственной организации, которая занимается вопросами паранормальной активности) во главе с лейтенантом Мэри «Леди» Аркхем.

Чем закончился первый сезон «Дьявол может плакать»

К концу сезона стало понятно, что Кролик не пытался поработить человечество: он просто хотел спасти демонических беженцев от их невыносимой жизни в Преисподней. В итоге план злодея провалился, а Данте лишил его жизни.

Данте узнал о том, что его брат-близнец Вергилий жив, и захотел отправиться на его поиски, однако был задержан Мэри. В это же время глава DARKCOM Уильям Бейнс решил начать собственное вторжение в Ад.

В конце финального эпизода также выяснилось, что под маской Мундуса — лидера Ада и правителя всех демонов — скрывается не кто иной, как Вергилий.

Судя по всему, в продолжении аниме Данте наконец столкнется с Вергилием лицом к лицу.

«В разгаре война между мирами, и Данте предстоит сразиться с единственной силой, которая является отражением его собственной: его отчужденным братом-близнецом Вергилием. Данте предстоит столкнуться со своими собственными демонами и чувством потерянной в детстве семьи. Сможет ли Данте побороть старых демонов или станет их жертвой?» — гласит синопсис, опубликованный Netflix.

Создатели и производство

Об аниме-сериале по франшизе видеоигр Devil May Cry заговорили еще в 2018 году. Проект официально запустили в разработку только пять лет спустя. Созданием «Дьявола» занялись южнокорейские аниматоры из Studio Mir.

Над аниме «Дьявол может плакать» работает студия, создавшая «Легенду о Корре», «Юную Лигу Справедливости» и ремейк «Вольтрона».

Кстати, «Дьявол может плакать» — не первый анимационный проект Studio Mir, который связан с видеоиграми. В 2020-м студия выпустила полнометражный мультфильм «Легенды Mortal Kombat: Месть Скорпиона», а в 2021-м — фэнтезийный мультсериал «DOTA: Кровь дракона». Помимо Studio Mir, разработкой сериала по Devil May Cry также занимается компания Capcom — автор оригинальной игровой франшизы.

Шоураннером проекта стал Ади Шанкар. Ранее он выступал исполнительным продюсером еще одной видеоигровой экранизации от Netflix, мрачной «Кастлвании». Сценарий ко всем сериям первого сезона написал Алекс Ларсен («Ясуке»).

Шанкар продолжит работу над вторым сезоном аниме-сериала «Дьявол может плакать». Имена остальных членов съемочной группы пока не раскрываются.

Первый сезон «Дьявол может плакать» вышел 3 апреля 2025 года. Он получил неоднозначные отзывы: проект ругали за значительное переосмысление игрового канона и медленный темп повествования, но хвалили за яркий визуальный стиль и саундтрек — куда, кстати, вошли рок-хиты из 1990-х и 2000-х (например, в опенинге «Дьявола» звучит песня группы Papa Roach — Last Resort).

По данным сайта Rotten Tomatoes, профессиональные критики оценили экранизацию Devil May Cry в полтора раза выше, чем обычные зрители. Несмотря на смешанные рецензии, аниме-сериал Ади Шанкара практически сразу продлили на второй сезон — пока что в сети нет никакой конкретной информации о его производстве.

Серия игр Devil May Cry

Игровая франшиза Devil May Cry от студии Capcom стартовала в 2001 году. К 2025 году серия насчитывает шесть основных частей — последняя из них, Devil May Cry 5, вышла в 2019 году. По слухам, игра Devil May Cry 6 уже находится в разработке — ожидается, что ее релиз состоится в 2026 году.

Devil May Cry — это игры в жанре слэшер. Это значит, что основная задача игроков: истребить как можно больше противников с помощью разнообразного оружия. События франшизы Devil May Cry разворачиваются в мире, где люди противостоят демонам — именно их и должен уничтожать главный герой.

В центре сюжета — история наемника Данте, который ведет охоту на демонов.

Данте хочет отомстить за смерть своих близких и пытается защитить человечество от темных сил. Каждая игра серии — это новая часть его приключений.

Согласно сюжету, когда-то давно Император Тьмы по имени Мундус захотел подчинить себе человечество. Однако один из генералов армии Мундуса, рыцарь-демон Спарда, не захотел выполнять приказы своего лидера — он взбунтовался и смог остановить нашествие демонов.

В итоге Спарда остался жить на земле, влюбился в простую девушку по имени Ева и стал отцом двух мальчиков-близнецов — полудемонов-полулюдей Данте и Вергилия. Семейная идиллия нарушилась, когда демоны Мундуса лишили Еву жизни. После этого раздавленный горем Спарда покинул мир людей. Своим сыновьям он оставил мощное оружие: Данте получил меч и пистолеты, а Вергилий — катану. Позже пути выросших братьев разошлись. Вергилий захотел завладеть демонической силой, а Данте, наоборот, решил бороться с темными существами.