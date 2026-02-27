Кино и классика: топ-7 фильмов, снятых по произведениям Пушкина

В России стартовали съёмки сериала «Капитанская дочка» по одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина. Режиссёром проекта будет Дмитрий Литвиненко, а главные роли сыграют Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук и Егор Корешков. Творчество Пушкина неизменно вдохновляет кинематографистов по всему миру. Семь ярких экранизаций — в подборке RT.

В России начались съёмки сериала «Капитанская дочка» на основе одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина. Режиссёром стал Дмитрий Литвиненко. Центральные роли исполняют Олег Савостюк, Евгений Ткачук, Евгения Леонова и Егор Корешков. Над проектом работает «ON Студия» при участии кинокомпании Star Media, телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета.

Интересно, что Савостюк также играет Петра Гринёва в Московском губернском театре, а Леонова участвует в постановке «Капитанской дочки» на сцене Театра имени Пушкина.

В ожидании премьеры RT собрал семь ярких экранизаций произведений Пушкина.

«Маленькие трагедии»

© Иннокентий Смоктуновский в роли Сальери в фильме «Маленькие трагедии»

Народный артист СССР, ученик Сергея Эйзенштейна Михаил Швейцер неоднократно обращался к экранизациям классики, включая произведения Толстого и Чехова. В «Маленьких трагедиях» по пьесам Пушкина он собрал плеяду выдающихся актёров: в ленте снялись Иннокентий Смоктуновский, Георгий Тараторкин, Валерий Золотухин, Леонид Куравлёв, Николай Бурляев и многие другие.

Премьеру приурочили к 180-летию со дня рождения великого поэта, а также к 150-летию Болдинской осени, когда было написано произведение.

Сергей Юрский позднее получил медаль Пушкина за роль Импровизатора. А образ Дон Гуана стал последней работой Владимира Высоцкого в кино. Артист не успел увидеть готовый фильм.

«Метель»

© Олег Видов и Мария Пастухова в фильме «Метель»

Фильм Владимира Басова «Метель» вышел в 1964 году. Главных героев сыграли Валентина Титова, Георгий Мартынюк и Олег Видов. Основная часть съёмок прошла в Суздале: в кадре можно увидеть Покровский собор, Никольскую церковь и Суздальский кремль.

Музыку к фильму написал композитор Георгий Свиридов. Позднее он переработал произведения в сюиту «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель».

«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил»

© Алексей Петренко и Владимир Высоцкий в фильме «Сказ о том, как царь Пётр арапа женил»

В историческом романе «Арап Петра Великого» Пушкин обратился к истории своего прадеда Ибрагима Ганнибала. Тот был военным инженером, поручиком бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского полка, а также секретарём и ординарцем императора. Он на полвека пережил Петра и уже во время правления Елизаветы дослужился до генерал-аншефа, после чего вышел в отставку.

Александр Митта изначально планировал, что Ибрагима сыграет именно Владимир Высоцкий: и героя, и артиста он считал русскими интеллигентами. Высоцкому разрешили выбрать экранную партнёршу, и он предпочёл Ирину Мазуркевич. Петра I сыграл Алексей Петренко.

Владимир Высоцкий также написал для фильма две песни, но было решено не включать их в ленту, поскольку могли возникнуть сложности с показом в кинотеатрах. В итоге представители Госкино распорядились перемонтировать фильм, сделать из двух серий одну и отказаться от нескольких драматичных эпизодов. Сменили и название картины, поскольку сюжет был всё дальше от романа.

«Благородный разбойник Владимир Дубровский»

Мини-сериал по роману Пушкина «Дубровский» вышел в 1988 году. Режиссёром картины «Благородный разбойник Владимир Дубровский» стал заслуженный деятель искусств Белорусской ССР Вячеслав Никифоров («Убойная сила», «Государственная граница»). Дубровского сыграл Михаил Ефремов, а его возлюбленную Машу Троекурову — Марина Зудина.

Лента снималась в усадьбе Суханово и на прилегающей к ней территории, к югу от Москвы.

У героев романа есть реальные прототипы: за основу сюжета Пушкин взял историю белорусского дворянина по фамилии Островский. Потеряв имение из-за конфликта с соседом, он организовал разбойничью шайку из своих крепостных крестьян и стал грабить.

Пушкин завершил работу над романом задолго до смерти, в 1833 году, но известно, что у писателя был более масштабный замысел. Произведение не было окончено, и даже название ему дал не сам автор, а издатель уже после гибели Пушкина.

Самая свежая экранизация «Сказки о царе Салтане» вышла на экраны 12 февраля 2026 года и, собрав к концу первого уик-энда более 665 млн рублей, показала самый успешный старт в прокате за всю историю постсоветского кино (не считая фильмов, которые показывают на новогодние праздники). На 26 февраля сборы ленты превысили 1,4 млрд рублей.

Режиссёр фильма — Сарик Андреасян. Роль Салтана исполнил Павел Прилучный, князя Гвидона сыграл Алексей Онежен, царицу — Лиза Моряк, а Царевну Лебедь — Алиса Кот.

А советские зрители смотрели «Сказку о царе Салтане» в постановке Александра Птушко. Главные роли в фильме 1966 года сыграли Владимир Андреев, Лариса Голубкина, Олег Видов и Ксения Рябинкина.

«Онегин»

© Рэйф Файнс в роли Евгения Онегина

В конце 1990-х на русскую классику замахнулась британская постановщица Марта Файнс. На роль Евгения Онегина в одноимённом фильме она пригласила брата Рэйфа Файнса, а Татьяну сыграла Лив Тайлер.

Часть сцен сняли в Санкт-Петербурге. Кроме того, в ленте использовали русскую музыку, правда, не относящуюся к эпохе. Так, Ольга и Ленский исполняют песню Исаака Дунаевского на стихи Михаила Исаковского «Ой, цветёт калина в поле у ручья», написанную для фильма «Кубанские казаки», который был снят в 1949 году.

Помимо британо-американской, есть ещё немало киноверсий пушкинского романа в стихах. В 2024 году состоялась премьера ленты Сарика Андреасяна «Онегин» с Виктором Добронравовым и Лизой Моряк в главных ролях. А в 2025-м в прокат вышла лента «Евгений Телегин» с Евгением Ткачуком — вольное переложение сюжета в реалиях Советского Союза 1980-х годов. Режиссёром стал художник — «митёк» Виктор Тихомиров.

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»

Классик советской мультипликации Иван Иванов-Вано обратился к тексту Пушкина в 1951 году, однако ещё в детстве он пытался поставить «Сказку о мёртвой царевне» в своём игрушечном театре. Мастер хотел придать сюжету мультфильма поэтическую окраску, достаточно чётко следовал тексту первоисточника, а референсом для визуального решения послужили работы художника Виктора Васнецова (хотя также рассматривался стиль Билибина).

Постановщик был не слишком доволен результатом работы: образы богатырей показались ему излишне статичными. Однако образ царевны аниматор считал весьма удачным, это мнение подтверждал и другой мэтр советского кинематографа, Сергей Герасимов.