Топ-5 кинопремьер марта

В нашей подборке зрители смогут найти всё: от легких праздничных комедий до серьезных киноработ со звездами мировой величины. В мартовский ТОП-5 вошли три российских и два зарубежных фильма – выбор за вами!

© Bfm.ru Новосибирск

«Тюльпаны»

– Еще неделю назад такой букет не стали бы продавать и за тысячу рублей. Но сегодня…

Что такое 8 Марта? Это весна, солнце, тюльпаны, мамина улыбка, предвкушение влюбленности и счастья. А еще – суета, поздравления, очереди в магазинах, цветы и бесконечная гонка за подарками.

Каждый год именно в этот день случается глобальный коллапс, в котором все посвящено женщинам. Самые обычные люди сталкиваются с неординарными ситуациями, а незапланированные встречи в корне меняют их жизнь.

Пять историй, собранных под одной «кинокрышей», презентуют зрителям создатели «Ёлок». На этот раз – к Международному женскому дню, и картина неслучайно выходит именно к этому празднику. «Дарите женщинам кино», – призывают создатели «Тюльпанов».

«Царевна-лягушка 2»

– Боишься вместо «да» сказать «нет»? – Боюсь вместо «да» сказать «ква».

Семейное фэнтези – продолжение первой части «Царевны-лягушки», старой сказки на современный лад, вышедшей на экраны в 2025 году. Как мы помним, заколдованная принцесса в образе лягушки удачно поймала мячик для гольфа и предстала перед суженым. Однако все оказалось не так просто…

Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы спасти Василису, Иван, его сестра Варя и их друзья отправляются в путешествие в волшебное Тмутараканское царство. Героев ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, способной победить даже самую темную магию.

«Наследник»

– Их было семеро. Семь мерзких богатеев, которые встали между мной и наследством в 28 миллиардов долларов.

Чем больше наследство, тем больше жертв? Да – очевидный ответ для главного персонажа этого триллера с элементами черного юмора, снятого в США, Франции и Британии.

Роскошные особняки, частные самолеты и даже собственные острова – состояние клана Редфеллоу исчисляется миллиардами. Все это мечтает унаследовать Беккет, хоть глава рода и отрекся от него еще до его рождения. Однако на пути к заветной жизни стоят семь избалованных богачей.

Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придется «спилить» несколько ветвей семейного древа. И сделать это так дерзко и изобретательно, чтобы избежать наказания за убийства.

«Нюрнберг»

– На этом суде любая победа, кроме тотальной, будет считаться поражением. Вы должны быть безупречны.

Сюжет американо-венгерского фильма рассказывает о психиатре Дугласе Келли, который опрашивает нацистских заключенных, чтобы определить, смогут ли они предстать перед судом. Центральное командование считает его первоклассным мозгоправом, доверив ему забраться в головы военных преступников, чтобы вывести их на чистую воду.

С одним из них главному герою предстоит быть особенно осторожным. Герман Геринг очень опасен – это преемник Гитлера с 1939 года и высший по званию офицер немецкой армии за всю историю. Он чрезвычайно умен, обаятелен и самовлюблен, и Рассел Кроу непревзойденно сыграл эту роль.

«Претендент на главные награды года», «Величайшее достижение кинематографа» – отзываются об этой картине кинокритики.

«Космическая собака Лида»

– Это Лида, единственная в своем роде космическая псина.

Российская фантастическая комедия со звездами первой величины. На дворе – 2000 год. Побывавшая в космосе собака Лида приобретает удивительные способности.

Она «вытаскивает» из обычного подростка Игорька его взрослую версию. Тот сообщает, что через три дня их отец-космонавт взорвется в ракете на старте. Времени на предотвращение катастрофы почти не остается.

Игорь-младший, Игорь-старший и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить собственное будущее. А это Игорьку, судя по себе-взрослому, очень даже понадобится.