Критик назвал гениальных российских режиссеров современности

Константин Богомолов, Владимир Панков и Иван Поповски являются наиболее талантливыми российскими современными режиссерами. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС, театральный критик Григорий Заславский.

© РИА Новости

«‎Гениальность — это сложная категория, мало мне понятная. Думаю, что одними из самых талантливых российских современных режиссеров можно назвать Константина Богомолова, Владимира Панкова и Ивана Поповски», — сказал собеседник агентства.

Комментируя свой выбор, Заславский отметил: важно, чтобы режиссер видел и мог воплощать на сцене то, что не всегда можно сказать словами.