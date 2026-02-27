Раскрыта дата цифрового релиза фильма «Чебурашка 2»

Онлайн-кинотеатр Start раскрыл цифровую дату выхода фильма «Чебурашка 2». Семейную картину про знаменитого персонажа можно будет посмотреть на стриминге уже 7 марта.

Таким образом, лента доберётся до онлайна спустя два месяца после выхода в прокат. За этот срок картина собрала чуть больше 6 млрд рублей и стала вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката. Первую строчку занимает оригинальный «Чебурашка», который собрал 6,7 млрд рублей в 2023 году.

Продолжение «Чебурашки» рассказывает, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.