Фильм «Остров» с Петром Мамоновым вновь покажут в кино

Кинопрокатная компания «К24» представила трейлер фильма «Остров». Обновлённую версию ленты 2006 года выпустят в кинотеатрах России уже 19 марта в честь 20-летия картины.

«Остров» рассказывает историю монаха Анатолия, который пытается искупить грех предательства, совершённого на войне. Помогая людям, он ищет прощения и получает шанс на духовное спасение.

Главные роли в ленте 2006 года сыграли Пётр Мамонов, Виктор Сухоруков, Дмитрий Дюжев, Виктория Исакова и Юрий Кузнецов. Режиссёром выступил Павел Лунгин. Оригинальная картина также стала закрытием 63-го Венецианского кинофестиваля.