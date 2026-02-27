Вышел новый сезон культовой «Клиники». Чем он разочаровывает?

На канале ABC стартовал десятый сезон ситкома Билла Лоуренса «Клиника», который вернулся в эфир после 16-летнего отсутствия. В новых сериях доктор Джей Ди в исполнении Зака Браффа становится главврачом своего родного госпиталя «Святое сердце» и воссоединяется с героями Дональда Фэйсона, Сары Чок, Джуди Рейес и Джона К. Макгинли. Кинокритик Павел Воронков делится впечатлениями от первых эпизодов.

Госпиталь «Святое сердце» в славном Сан-Дифранджелесе вновь распахивает свои двери. С нашей последней смены там прошло больше полутора десятилетий. За это время в жизни Джей Ди (Зак Брафф) многое изменилось: он переехал за город и некоторое время проработал там личным врачом, в основном присматривая за обеспеченными пенсионерами, а еще развелся с коллегой, любовью всей жизни и матерью своих детей Эллиот (Сара Чок). Эти и другие атрибуты взросления, впрочем, не избавили его от мальчишеского пристрастия к витанию в облаках. И, конечно же, не поколебали его нежной дружбы с хирургом Терком (Дональд Фэйсон), которой всегда завидовали обе их супруги.

Спустя годы Джей Ди — по чистой случайности — вновь оказывается в стенах «Святого сердца», откуда давным-давно уволился. И в итоге остается там насовсем, однако уже в ином качестве: принимает предложение бывшего наставника, сварливого доктора Кокса (Джон К. Макгинли), сменить его в должности главврача. Теперь Джей Ди придется не только воспитывать очередное поколение трясущихся интернов, но и решать управленческие вопросы, а еще находить общий язык с новыми коллегами — например, амбициозным и коварным доктором Кевином Парком (Джоэл Ким Бустер), который до последнего рассчитывал стать преемником Кокса.

Для всякого миллениала, взращенного каналом MTV, перезапуск «Клиники» сопоставим если не с Большим взрывом, то с каким-нибудь явлением космического масштаба уж точно: медицинская комедия Билла Лоуренса прочно обосновалась в поколенческом каноне ситкомов вместе с «Теорией Большого взрыва», «Как я встретил вашу маму», «Офисом» и другими телевизионными жемчужинами нулевых, так что считается чем-то вроде священного текста.

Как часто бывает в случае возвращения в знакомые края после длительного отсутствия, радость узнавания и ностальгическая эйфория смешиваются с еле различимым отторжением, которым мозг отвечает на регистрируемые перемены. В случае десятого сезона «Клиники» может даже возникнуть чувство жамевю. Связано это с тем, что девятый сезон, в свое время преданный всеми анафеме, здесь полностью игнорируется: больница «Святое сердце» стоит на своем месте, будто ее никто никогда не сносил, а краткосрочная преподавательская карьера оказывается напрочь стерта из коллективной памяти героев (Дональд Фэйсон предлагает относить перечисленное к альтернативной реальности).

Решение это по меньшей мере спорное. По прошествии лет стало понятно: тот софт-ребут «Клиники», получивший отдельный подзаголовок «Медицинская школа», не был такой уж кошмарной вещью. Главный его недостаток заключался в том, что он значительно опередил свое время. Девятый сезон вышел в эфир всего через семь месяцев после большого финала восьмого, где шоу недвусмысленно ставило точку в своей долгой истории: Джей Ди покидал «Святое сердце», звучал Питер Гэбриэл, с прощальными камео возникали создатель «Клиники» Билл Лоуренс и его университетский товарищ, прототип главного героя доктор Джонатан Дорис. За полгода (с хвостиком) ни у кого не успело образоваться ностальгии по этому шоу, так что демонстративный снос старого здания, переезд в студгородок, а главное, присвоение новым героям права голоса (на протяжении восьми сезонов Джей Ди был за редким исключением единственным рассказчиком, но в девятом на постоянной основе делил эту должность с молодой студенткой Люси в исполнении Керри Бише) казалось кощунством.

Теперь же кощунством выглядят стыдливые попытки сделать вид, что ничего этого не было. Особенно учитывая, что новый сезон устроен похожим образом и снова превращает выросших на наших глазах ветеранов в побитых жизнью менторов, которым молодежь заглядывает в рот. Разве что мысли этой самой молодежи для нас опять потемки: повествование вновь ведется от лица одного Джей Ди. Знатно ошпарившись в прошлый раз, сериал теперь боится даже как следует представлять новых персонажей — и будто бы опасается лишний раз переключать на них внимание. Из-за этого новички (Ава Банн, Джейкоб Дадман, Дэвид Гридли, Лайла Мохаммади, Аманда Морроу, Рэйчел Билсон, Энди Райдингс, Лиза Гилрой) кажутся безликими статистами и смотрятся значительно бледнее Керри Бише, Дэйва Франко, Майкла Мосли и других своих предшественников — во всяком случае, в первых двух сериях. Исключением пока что служит комикесса Ванесса Байер, которая изображает здесь главу отдела кадров с чрезмерной любовью к жестикуляции и твердым намерением заставить коллег вести себя прилично и экологично (главным образом, конечно, Кокса).

Это стремление всем угодить выглядит особенно нелепо в контексте того, что одна из первых серий перезапуска посвящена тому, как невозможно всем всегда угождать — и нужно делать трудный выбор, не жертвуя при этом чувством такта. Новая «Клиника» опасается любых рисков, ни одно решение здесь не окончательно: Джей Ди и Эллиот разошлись, но вновь сведены вместе работой, Кокс уходит в отставку — но известно, что он снова появится еще в двух сериях (а Джон К. Макгинли готов играть героя и дальше), даже для вычеркнутых из прошлого героев девятого сезона дверь, по словам Лоуренса, остается открыта в будущем.

Такая тяга к безопасности в целом характерна для старорежимных ситкомов, избегающих больших перемен и всячески оберегающих свою рабочую формулу. Но их время давно прошло, телевидение — а вместе с ним и комедии — успели с тех пор заметно эволюционировать; собственно, новому поколению зрителей Лоуренс известен скорее не как автор «Клиники», а как создатель сериалов «Тед Лассо» и «Терапия», отлично это иллюстрирующих. В лучшие моменты десятый сезон вызывает легкую улыбку, чаще — просто не пробуждает особенных чувств, временами его беззубость раздражает: все попытки завести серьезный разговор (о профессиональном выгорании, о чудовищности системы здравоохранения) тут пресекаются на корню.

Вероятно, кого-то подобная стерильность наоборот привлечет, но необходимость нового сезона «Клиники» в его нынешнем виде вызывает большие вопросы. Пока этот сериал выдергивали из прошлого, у него проступили старческие морщины, а воля к жизни подугасла — но парадоксальным образом одновременно стал пошаливать и инстинкт самосохранения. Шоу аккуратно шутит на тему так называемой «новой этики», торжества политкорректности и зумерской «соевости», но тут же ставит себе палки в колеса: быстро выясняется, что порицаемые теперь рэнты Кокса — по-прежнему самый смешной элемент «Клиники». Так, спрашивается, зачем это все, если сопоставимую (а то и превышающую здешние значения) дозу ностальгии и уюта можно легко добыть в процессе очередного пересмотра старых сезонов. Там, по крайней мере, в облаках витают не 50-летние дяди.