«Рыцарь Семи Королевств» стал одним из самых успешных сериалов HBO

Компания HBO похвасталась успехами сериала «Рыцарь Семи Королевств». Приквел «Игры престолов» оказался одним из самых успешных проектов Warner Bros. — финальный эпизод посмотрели 9,5 млн человек за три дня только в США.

Суммарная аудитория сериала составила 26 млн человек — именно столько зрителей в среднем следили за развитием событий. Это третий лучший результат в истории HBO: лучше себя показали только «Одни из нас» (30 млн зрителей) и «Дом дракона» (29 млн зрителей).

В компании очень довольны успехами шоу и уже работают над продолжением — второй сезон «Рыцаря Семи Королевств» выйдет в начале 2027 года. Этим летом фанатов «Игры престолов» также ждёт третий сезон «Дома дракона», который стартует в июне.