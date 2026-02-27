Что известно о втором сезоне сериала «Черное солнце»

В марте 2026 года в онлайн-кинотеатре «Кион» выйдет второй сезон мрачной детективной драмы «Черное солнце». По сюжету максимально непохожие друг на друга оперативник и следователь ищут опасных маньяков где-то под Петербургом. Беспринципного оперативника играет Максим Стоянов, а строгого следователя — Юрий Чурсин. «Лента.ру» напоминает, что происходило в первом сезоне шоу, а также раскрывает дату выхода и сюжет «Черного сердца 2».

Главное о сериале

Страна: Россия.

Россия. Жанр: детектив, драма.

детектив, драма. Режиссеры: Анна Носатова и Евгений Милых.

Анна Носатова и Евгений Милых. Сколько серий: 12 эпизодов (1 сезон).

12 эпизодов (1 сезон). Длительность одной серии: 50 минут.

50 минут. Когда вышел первый сезон: весна 2024 года.

весна 2024 года. Дата выхода 2-го сезона: весна 2026 года.

весна 2026 года. Где смотреть: стриминговый сервис «Кион» и телеканал НТВ.

стриминговый сервис «Кион» и телеканал НТВ. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 6.8.

7.7 и 6.8. В главных ролях: Юрий Чурсин, Максим Стоянов, Петр Кисло, Виктория Корлякова.

Дата выхода

О продолжении российского детективного сериала «Черное солнце» заговорили весной 2025 года — тогда стартовали съемки второго сезона детективной драмы. В конце 2025-го телеканал НТВ включил «Черное солнце 2» в список главных проектов, которые выйдут 2026 году. Точную дату выхода раскрыли в феврале 2026-го.

Премьера второго сезона сериала «Черное солнце» состоится 1 марта 2026 года.

В этот день зрители увидят сразу четыре новые серии. Длительность эпизодов останется неизменной — 50 минут. Остальные эпизоды будут выходить по пятницам — по два эпизод в неделю. Таким образом, зрители увидят финал «Черного солнца 2» до конца марта — меньше чем через месяц после старта сезона.

Эксклюзивная премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре «Кион». После этого шоу покажут в эфире телеканала НТВ. Точная дата телепремьеры не раскрывается.

График выхода серий

1-4 серии — 1 марта 2026 года;

5-6 серии — 6 марта 2026 года;

7-8 серии — 13 марта 2026 года;

9-10 серии — 20 марта 2026 года;

11-12 серии — 27 марта 2026 года.

Трейлер

В начале февраля в соцсетях онлайн-кинотеатра «Кион» появился первый тизер второго сезона сериала «Черного солнца». В минутном видео герой Юрия Чурсина допрашивал героя Максима Стоянова.

Полноценный трейлер нового сезона опубликовали 16 февраля 2026 года.

Сюжет

«Черное солнце» — это детективный сериал о работе двух непохожих друг на друга сотрудников полиции. Суровый и замкнутый следователь Игорь Жук (Юрий Чурсин) привык строго следовать правилам, а его коллега — вечно попадающий в передряги оперативник Евгений Чагин (Максим Стоянов) — любит действовать спонтанно.

В первом сезоне «Черного солнца» вынужденные напарники ловили маньяка, который нападал на девушек в окрестностях Выборга.

Чем закончился первый сезон «Черного солнца»

Маньяк похитил Габи (Виктория Корлякова) — женщину, сестра которой стала одной из первых жертв. Жук и Чагин смогли отыскать серийного убийцу и спасти Габи. Маньяком оказался Глеб Филиппов (Петр Кислов) — младший брат влиятельного банкира (Григорий Зельцер).

Во втором сезоне следователь Игорь Жук берется сразу за два дела. История начинается, когда рыбаки вылавливают в Финском заливе труп неизвестного.

Расследование осложняется, когда его бывший напарник Чагин внезапно сознается в преступлении.

Полицейский, добровольно покинувший правоохранительные органы после событий первого сезона, заявляет, что совершил убийство — отдельное преступление, никак не связанное с текущим расследованием Жука. Жук не хочет верить, что его бывший коллега виновен, но Чагин отказывается отвечать на вопросы следствия.

Юрий Чурсин рассказал, что в новом сезоне его герой будет занят поиском самого себя. При этом следователь Игорь Жук станет немного мягче, а его личная жизнь наконец начнет налаживаться.

Максим Стоянов же заявил, что «Черное солнце 2» будет более динамичным и глубоким — создатели шоу постарались максимально раскрыть персонажей и уделить больше внимания их внутренним переживаниям.

Производство

Первый сезон детективной драмы «Черное солнце» выходил в марте-апреле 2024 года. Проект получил преимущественно положительные отзывы — издание «Палач» даже назвало его лучшим отечественным детективом 2024-го.

К съемкам продолжения стриминг «Кион» и телеканал НТВ приступили в апреле 2025-го — через год после финала первого сезона. «Черное солнце» стало режиссерским дебютом для актрисы Анны Носатовой («Консультант»). К работе над новым сезоном Носатова не вернулась — ее место занял Евгений Милых.

Ранее режиссер «Черного солнца 2» Евгений Милых снял несколько короткометражек и документальный фильм «Артем и Ева» о жизни порноактрисы Евы Эльфи.

Актер Максим Стоянов (играет Евгения Чагина) рассказал, что во время съемок Милых старался сделать героев сериала более глубокими и проработанными.

«У нас уже сложились отличные деловые и в то же время доверительные отношения», — поделился впечатлениями Стоянов.

Второй сезон сериала «Черное солнце» снимали в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Краснодарском крае. Создатели шоу намекают, что в новом сезоне будет много эффектных природных локаций.

Актерский состав

Главные роли во втором сезоне «Черного солнца» вновь исполнят Юрий Чурсин (Рокэ Алва из «Этерны») и Максим Стоянов (Вячеслав Агарин из сериала «Шифр»).

Это не первая совместная работа Чурсина и Стоянова — оба актера снимались в детективном сериале «Мерзлая земля» со Светланой Ходченковой. Интересно, что и в «Мерзлой земле», и в «Черном солнце» Чурсин играет угрюмого следователя, а Стоянов — экспрессивного оперативника.

