Каким получится мини-сериал «Владимир»

В марте 2026 года на Netflix выйдет драматический комедийный сериал «Владимир». Это провокационная история о пятидесятилетней университетской преподавательнице, которая внезапно и очень сильно влюбляется в своего молодого коллегу. В главной роли — звезда двух «Мумий» и откровенной «Фаворитки», оскароносная Рэйчел Вайс. «Лента.ру» раскрывает дату премьеры шоу, рассказывает о его касте и сюжете.

Главное о сериале

Страна: США.

США. Оригинальное название: Vladimir.

Vladimir. Жанр: драма, комедия.

драма, комедия. Шоураннер: Джулия Мэй Джонас.

Джулия Мэй Джонас. Когда выйдет: март 2026 года.

март 2026 года. Количество эпизодов: 8.

8. Длительность одной серии: ~30 минут.

~30 минут. Площадка: стриминговый сервис Netflix.

стриминговый сервис Netflix. Основа: роман Джулии Мэй Джонас «Владимир» (2022 год).

роман Джулии Мэй Джонас «Владимир» (2022 год). В главных ролях: Кэйли Картер, Элиза Мулчерри, Рэйчел Вайс, Лео Вудалл.

Дата выхода

Первые новости о сериале под названием «Владимир» появились весной 2025 года. Точную дату выхода шоу раскрыли в январе 2026-го, тогда же создатели поделились кадрами из будущего проекта.

Премьера мини-сериала «Владимир» состоится 5 марта 2026 года.

Шоу будет состоять из восьми серий длительностью около 30 минут каждая. Посмотреть его можно будет на Netflix — все эпизоды появятся на стриминге одновременно.

Обратите внимание, что данный сервис недоступен в России. Скорее всего, через несколько дней после официальной премьеры все серии шоу получится найти в сети — как в русской озвучке, так и с русскими субтитрами.

Трейлер

Трейлер к сериалу «Владимир» опубликовали на YouTube-канале Netflix 11 февраля 2026-го.

За две недели с момента выхода ролик посмотрели почти 1,5 миллиона раз. В комментариях пользователи восхищались тем, как хорошо выглядит 55-летняя Рэйчел Вайс и удивлялись, что ее героиня будет ломать четвертую стену.

«То есть это "Дрянь", но с Рэйчел Вайс, правильно?» — гласит один из самых залайканных комментариев под видео.

Сюжет

Это история о пятидесятилетней университетской преподавательнице английской литературы (Рэйчел Вайс), которая переживает кризис среднего возраста и чувствует, как постепенно теряет свою привлекательность.

Супруг уже давно не обращает на нее внимания и предпочитает проводить время в обществе других женщин, а повзрослевшая дочь все сильнее отдаляется от семьи.

«Такое ощущение, что и мой муж, и мои студенты, и даже моя дочь не видят никакого смысла в моей личности», — жалуется профессор в трейлере шоу.

Скучная жизнь героини меняется, когда в университете появляется новый преподаватель — молодой обаятельный Владимир (Лео Вудалл). Владимир увлекается литературой и даже пишет свои собственные книги. Женщина сразу же влюбляется в галантного молодого человека — ее влюбленность быстро перерастет в настоящую обсессию, а Владимир, кажется, отвечает взаимностью. Сексуальное напряжение между коллегами достигает своего пика и вот-вот приведет к разрушительным последствиям.

Создатели обещают: в шоу будет много мрачных шуток и откровенных тем.

«Соблазн и одержимость сталкиваются в провокационном мини-сериале, полном запретных желаний, острого юмора и харизматичных, непредсказуемых персонажей. Границы размываются, а тайн становится все больше. Героиня готова рискнуть всем, чтобы воплотить в жизнь свои самые скандальные фантазии», — из описания сериала «Владимир».

Производство

В марте 2025 года Netflix официально запустил в производство сериал «Владимир», снятый по мотивам одноименного романа Джулии Мэй Джонас.

Писательница лично спродюсировала сериал-экранизацию, стала его сценаристом и шоураннером.

В число продюсеров «Владимира» вошли Шари Спрингер Бермани («Бесстыжие»), Джейсон Уайнер («Сумасшедшие»), Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви») и исполнительница главной роли Рэйчел Вайс.

«Я влюбилась в творчество Джулии с первого же абзаца. Я невероятно рада возможности оживить "Владимира". Сотрудничество с Netflix и участие Рэйчел [Вайс] в проекте — это большая радость и подтверждение того, что сценарий великолепен», — рассказала Хорган на старте работы над проектом.

Над сценарием, помимо самой Джонас, работали Сьюзэн Сун Хи Стэнтон («Наследники»), Мэттью Каподикаса (Androids & Aliens), Джини Берген («Зак и Миа») и Колетт Берсон («Жеребец»).

Съемки восьмисерийного сериала проходили в Торонто с июля по сентябрь 2025 года. Режиссурой эпизодов занимались Шари Спрингер Берман («Наследники»), Роберт Пульчини («Убийства в одном здании»), Франческа Грегорини («Выбывшая») и Жозефин Борнебуш («Олененок»).

Актеры и роли

Главную роль в сериале «Владимир» исполнит британская актриса Рэйчел Вайс (библиотекарь Эвелин Карнахан из фильмов «Мумия» и «Мумия возвращается»). Интересно, что в сериале не раскрывается имя ее героини — пятидесятилетнюю женщину называют просто «профессор» или «М».

«Фантазия главной героини посвящена силе желания. Бодрящему, стимулирующему, вдохновляющему и оживляющему чувству, которое она испытывает благодаря своей одержимости Владимиром. Речь идет о возвращении к жизни, которая долгое время дремала», — Рэйчел Вайс, играет главную роль в сериале «Владимир».

Возлюбленного М сыграет 29-летний Лео Вудалл (Джек из второго сезона «Белого лотоса»). Интересно, что у Вудалла уже была похожая роль — в фильме «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» он сыграл молодого красавца Рокстера, к которому была неравнодушна Бриджит (Рене Зеллвегер).

