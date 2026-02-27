Авторы «Человека-паука: За пределами Вселенной» объяснили долгое ожидание триквела

Издание io9 взяло интервью у авторов мультфильма «Человек-паук: За пределами Вселенной» Фила Лорда и Кристофера Миллера. Они раскрыли причины переноса долгожданного триквела.

Изначально проект должен был выйти весной 2024 года, но в итоге премьера сместилась на лето 2027 года. По словам сценаристов, изначально это был один большой проект, в котором оказалось слишком много сюжетных линий — потому пришлось разделить его на две части. Лорд и Миллер также отметили, что не хотят подвести фанатов и сами оказывают на себя большое давление.

В какой-то момент это был один фильм, но его оказалось слишком много, поэтому его разделили на две части. Мы знаем, к чему всё идёт, но нам нужно лучше понять, что происходит посередине. Никто не оказывает на нас большего давления, чем мы сами, желая каждый раз превзойти самих себя, увидеть то, чего раньше не видели, и сделать так, чтобы это ощущалось как нечто совершенно новое. Поэтому стремление создать что-то столь же достойное, как и предыдущие два фильма, стало движущей силой.

Премьера «Человека-паука: За пределами Вселенной» состоится 18 июня 2027 года. Проект станет большим финалом трилогии, который рассказывает о приключениях Майлза Моралеса, сталкивающегося с последствиями своих действий во множестве мультивселенных.