«Смешной, кровавый, скучный»: зрители оценили хоррор «Крик 7»

27 февраля состоялась мировая премьера фильма ужасов «Крик 7» — новой части знаменитой хоррор-франшизы. Некоторые зрители уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 78% свежести.

Зрители хвалят картину за большое количество интересных сцен убийств и остроумные комедийные ситуации. Пишут, что по духу фильм напомнил самую первую часть благодаря различным отсылкам и сюжету. Ругают «Крик 7» за слишком скучный и предсказуемый финал.

Что пишут зрители про фильм ужасов «Крик 7»:

На мой взгляд, этот фильм хорош. Если вы поклонник первого «Крика», то оцените и седьмую часть. К тому же он актуален и сегодня. В нём есть смешные моменты, но он заставит вас подпрыгнуть от неожиданностей. Моя единственная критика — концовка могла бы быть более логичной.

Этот фильм был потрясающим и напомнил мне первый «Крик», который я смотрел в кинотеатре. Для седьмой части это отличный результат.

Сюжет «Крика 7» был хорош. Концовка немного затянута для такого фильма, хотелось большего, но в целом картина действительно хорошая. Просто последние 10 минут можно было бы лучше проработать.

Темп повествования был слишком быстрым, и мне хотелось увидеть больше действий. А так, получился жестокий фильм ужасов с элементами юмора.

Это, безусловно, худший фильм во всей франшизе. Совершенно бессмысленный сюжет и абсолютно ничего нового. И, самое главное, он скучный. Актёрам здесь нечего делать, кроме как сидеть и ждать появления Призрачного лица.

В «Крике 7» возвращается героиня оригинальных частей Сидни Прескотт, которая сталкивается с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию. Ранее картина должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»).