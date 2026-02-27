Исполнилось 55 лет сериалу «Следствие ведут Знатоки»

Когда звёзды сериала «Улицы разбитых фонарей» встретили на концерте ко Дню милиции Георгия Мартынюка – легендарного Знаменского из «Следствие ведут Знатоки», они тут же вытянулись и хором проскандировали: «Па-па!». «Очень приятно было», – рассказывал нам сам актёр.

© Нижегородская правда

«Знатоков» и в самом деле можно считать родителями отечественных телементов. Хотя на фоне последних сериал о буднях советских милиционеров выглядит бесконечно наивным. По случаю 55-летнего юбилея «Знатоков» мы решили вспомнить, как он создавался.

Наша служба

Идея снять фильм о трудовых буднях советских милиционеров родилась у тогдашнего министра внутренних дел СССР Николая Щёлокова.

Сценарий заказали авторам популярных судебных очерков Ольге и Александру Лавровым. Последний сам долгие годы работал следователем.

Начальные буквы фамилий главных героев – Знаменский, Томин и Кибрит – и образовали знаменитую аббревиатуру «ЗнаТоКи», превратившуюся в имя нарицательное.

Первые серии «Знатоков» снимал режиссёр Театра на Малой Бронной Вячеслав Бровкин. Поэтому на главные роли были утверждены актёры его же театра – Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и Анна Антоненко.

Новые опера быстро завоевали популярность у зрителей

Для вхождения в роль актёры проходили подготовку в МВД – присутствовали на допросах и даже выезжали на обыски.

Но к моменту начала съёмок оказалось, что Анна Антоненко ждёт ребёнка. Пришлось спешно искать замену. Александр Лавров порекомендовал на роль Зиночки Эльзу Леждей из Театра киноактёра. После развода с мужем, знаменитым режиссёром Владимиром Наумовым, снимавшим её во всех своих фильмах, актриса почти 10 лет сидела без работы. И предложение сыграть Кибрит стало для неё настоящим подарком.

Съёмки жёстко контролировались милицейским начальством.

«Мы работали в тесном сотрудничестве с Петровкой, – рассказывал нам в своё время Георгий Мартынюк. – Всё контролировалось на уровне замминистра МВД. Он каждый сценарий прочитывал, и не дай Бог допустить какую-либо ошибку».

Сложнее всего пришлось Эльзе Леждей, большая часть текста которой состояла из труднопроизносимых терминов. У неё было около десяти консультантов.

Но зато всё получилось так достоверно, что в Театр на Малой Бронной к Мартынюку и Каневскому приходили люди с просьбой разобраться в их уголовных делах.

Так назначено судьбой

Изначально предполагалось снять пять фильмов. Почти все сцены снимались в павильонах, как телеспектакль. Лишь знаменитый финал, где герои вместе едут в «Волге», снимали на Садовом кольце.

Но сериал настолько пришёлся по душе зрителям, что они завалили редакцию просьбами о продолжении. И тем не менее никто не рассчитывал, что «Знатоки» продержатся целых 25 фильмов. В 8‑м фильме майор Томин даже получал смертельное ранение в живот. Однако зрители такого поворота сюжета не приняли и потребовали воскресить любимого героя. Из Владивостока даже пришла телеграмма: «Сообщите группу крови майора Томина. Мы пришлём в нужном количестве!»

В результате в следующей серии Томин представал перед зрителями живым и с перевязанным плечом.

Это сегодня главные герои ментовских сериалов позволяют себе всяческие слабости вроде употребления крепких словечек, выпивки в неуставное время и служебных романов – порой даже со своими начальницами. Бедным «Знатокам» надлежало высоко держать знамя советской милиции.

«Из нас пытались сделать таких идеальных милиционеров. После первых серий нам даже запретили курить», – вспоминал Георгий Мартынюк.

Личная жизнь у героев тоже оказалась под запретом: не то что постельных сцен – даже лёгкого флирта не допускалось.

«У них работа была на первом месте, – вспоминал Георгий Мартынюк. – Авторы долго не знали, как быть – то ли Пал Палыча женить на Зиночке, то ли за Томина её отдать. Эта тема всё время присутствовала в письмах. Зрители интересовались, почему мы холостые. Но потом решили на Зиночке нас не женить».

В одной из серий про мальчишек, нашедших пистолет, у Пал Палыча по сценарию наметился лёгкий роман с начальницей детской комнаты, которую играла Анна Каменкова. Но от этой идеи пришлось очень быстро отказаться.

«Пришло письмо на телевидение, подписанное группой врачей Фрунзенской больницы, – рассказывал Мартынюк. – Они писали, что если Пал Палыч женится, то они возненавидят его жену. И чтобы не травмировать зрителей, Пал Палыча оставили холостым».

А вообще письма приходили мешками: «Москва, Уголовный розыск. Полковнику Знаменскому».

«Одна женщина даже приходила ко мне в театр и жаловалась, что её сына незаконно осудили. Показывала копии документов», – вспоминал Георгий Мартынюк.

Зато преступникам человеческие слабости не возбранялись. Если же ещё учесть, что злодеев, как правило, играли замечательные актёры – Менглет, Самойлов, Джигарханян, то немудрено, что они выглядели порой гораздо обаятельнее главных героев.