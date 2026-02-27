Представлен постер фильма ужасов «Пиноккио: Раскрепощенный»

Компания Jagged Edge Productions представила жуткий постер фильма ужасов «Пиноккио: Раскрепощённый». Дата выхода картины пока неизвестна.

© Jagged Edge Productions

Лента станет следующим фильмом во вселенной хорроров «Винни-Пух: Кровь и мёд» — жестоких интерпретаций классических сказок. Главным героем выступит мальчик Джеймс. В один момент парень узнаёт, что у его дедушки Джеппетто есть ужасная тайна: он создал деревянную куклу Пиноккио, которая начала убивать.

Одну из главных ролей исполнил Ричард Брейк («Игра престолов»). Знаменитого сверчка Джимми из оригинальной сказки сыграл звезда фильмов «Кошмар на улице Вязов» Роберт Инглунд. Режиссёром выступил Рис Фрейк-Уотерфилд — постановщик обеих частей «Винни-Пух: Кровь и мёд».