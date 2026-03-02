Какие российские киноновинки покажут в Таиланде?

В Королевстве Таиланд, где начались "Русские сезоны", готовятся принять Фестиваль российского кино. Он пройдет с 2 по 4 марта на острове Пхукет. Проект организован РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Праздник кино откроет спортивная драма "Первый на Олимпе" (2025, реж. Артем Михалков) о становлении олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова. Также в программе мультфильм "Финник 2", фантастическая драма "Авиатор", военная лента "Август", комедия "Чебурашка 2" и фильм "Буратино", основанный на сказке Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино".

По мнению министра культуры РФ Ольги Любимовой, в Таиланде наблюдается "повышенный интерес местной публики к отечественному кинематографу".

"Кинематография является одной из перспективных сфер в рамках развития культурного сотрудничества двух стран. В России проходит большое количество международных кинофестивалей, и мы всегда рады видеть в числе их участников фильмы таиландских режиссеров. Наблюдаем повышенный интерес местной публики к отечественному кинематографу. Из года в год это подтверждает успешное проведение фестивалей российского кино", - сказала министр.

В числе ключевых событий фестиваля - выставка Бахрушинского театрального музея, посвященная артистическим династиям. Выставка проходит под эгидой проекта "Кино|Театр" и рассказывает об артистических династиях. Также в центре экспозиции - уникальные фотоматериалы из коллекции музея, в том числе посвященные вошедшему в программу фестиваля фильму "Август".