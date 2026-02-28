Расписание выхода сериала «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским

5 марта стартует сериал «Время Счастливых». Действия картины развернутся сразу в трёх временных линиях. Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в долгожданной отдельной квартире номер 13. Но наступают голодные 90-е, настроения в семье уже не назовёшь радужными. Молодой и перспективный кандидат наук Иван вынужден стать репетитором, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом наступает 2012 год, наполненный энергией нового времени. Главную роль исполнил Тихон Жизневский («Майор Гром»).

Всего в первый сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Премьера заключительного эпизода состоится 9 апреля.

Расписание выхода сериала «Время Счастливых»