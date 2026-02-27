$77.2791.3

«Похоже на косплей»: люди недовольны первым фото сериала God of War

Чемпионат.comиещё 1

Компания Amazon представила первое фото со съёмок сериала по знаменитой видеоигровой франшизе God of War. Многие пользователи неоднозначно оценили образы главных героев.

Люди разгромили первое фото сериала God of War
© Чемпионат.com

Так, некоторые фанаты пишут, что фотография больше похожа на косплей, чем на изображение со съёмок крупнобюджетного сериала. Пользователи хвалят авторов за каноничность Кратоса и Атрея, но уверены, что создатели шоу поспешили с публикацией фото с первого дня съёмок.

Что пишут пользователи про первое фото со съёмок сериала God of War

  • «Им следовало подождать, пока производство не продвинется дальше, прежде чем публиковать фотографии. Определенно чувствуется стиль косплея. Фотографии со съёмочной площадки никогда не выглядят так хорошо, как то, что происходит в движении, с правильным освещением и цветокоррекцией».
  • «Ужасный подбор актеров. Похоже на комедийный скетч-ролик для YouTube».
  • «Выглядит как фанатская поделка с бюджетом в два чебурека. Но ведь это сериал с большим бюджетом от Amazon».
  • «Разве это борода Кратоса? Нет, выглядит так, будто её отфотошопили, и к тому же его лицо/поведение похоже на лицо обычного парня».
  • «Райану Хёрсту нужно набрать мышечную массу и значительно увеличить вес. У него всегда было вытянутое телосложение, и это всегда вызывало у меня опасения, когда его утвердили на роль. Эти опасения по-прежнему актуальны».
  • «О боже, этот Кратос выглядит так нелепо. Это похоже на рекламный тв-ролик».

Дата выхода сериала по God of War пока неизвестна. Шоу выступит адаптацией приключений Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем проекта выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера "Галактика"» и «Ради всего человечества».