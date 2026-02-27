Люди разгромили первое фото сериала God of War

Компания Amazon представила первое фото со съёмок сериала по знаменитой видеоигровой франшизе God of War. Многие пользователи неоднозначно оценили образы главных героев.

Так, некоторые фанаты пишут, что фотография больше похожа на косплей, чем на изображение со съёмок крупнобюджетного сериала. Пользователи хвалят авторов за каноничность Кратоса и Атрея, но уверены, что создатели шоу поспешили с публикацией фото с первого дня съёмок.

Что пишут пользователи про первое фото со съёмок сериала God of War

«Им следовало подождать, пока производство не продвинется дальше, прежде чем публиковать фотографии. Определенно чувствуется стиль косплея. Фотографии со съёмочной площадки никогда не выглядят так хорошо, как то, что происходит в движении, с правильным освещением и цветокоррекцией».

«Ужасный подбор актеров. Похоже на комедийный скетч-ролик для YouTube».

«Выглядит как фанатская поделка с бюджетом в два чебурека. Но ведь это сериал с большим бюджетом от Amazon».

«Разве это борода Кратоса? Нет, выглядит так, будто её отфотошопили, и к тому же его лицо/поведение похоже на лицо обычного парня».

«Райану Хёрсту нужно набрать мышечную массу и значительно увеличить вес. У него всегда было вытянутое телосложение, и это всегда вызывало у меня опасения, когда его утвердили на роль. Эти опасения по-прежнему актуальны».

«О боже, этот Кратос выглядит так нелепо. Это похоже на рекламный тв-ролик».

Дата выхода сериала по God of War пока неизвестна. Шоу выступит адаптацией приключений Кратоса и Атрея в Скандинавии из God of War 2018 и God of War Ragnarok. Создателем проекта выступает Рональд Д. Мур, автор «Звёздного крейсера "Галактика"» и «Ради всего человечества».