Предпоказы хоррора «Крик 7» поставили рекорд серии

Сборы фильма ужасов «Крик 7» на предпоказах составили $7,8 млн. Такой результат стал рекордом для всей франшизы.

Предыдущим рекордсменом был «Крик 6», который заработал на предварительных сеансах около $5,7 млн. Учитывая, что для предстоящего хоррора предрекают старт до $60 млн по всему миру, картина может показать самые успешные сборы за первые выходные.

Премьера фильма «Крик 7» состоялась 27 февраля. В картине возвращается героиня оригинальных частей Сидни Прескотт, которая сталкивается с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию. Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»).