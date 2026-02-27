Представлены постеры комедии «Мощная баллада»

Компания Lionsgate представила яркие постеры фильма «Мощная баллада». Музыкальная комедия выйдет в мировом прокате 5 июня.

© Чемпионат.com

Сюжет расскажет о свадебном певце Рике, у которого ворует песню рок-музыкант Дэнни. Герои начинают конфликтовать из-за возросшей популярности коварного рокера.

Главные роли исполнили Пол Радд («Человек-муравей и Оса: Квантомания») и Ник Джонас («Camp Rock 2: Отчётный концерт»). В фильме также снялись Питер МакДональд («Проклятый «Юнайтед»), Марселла Планкетт («Тюдоры»), Рори Кинэн («Птичья песня») и другие актёры. Режиссёром выступил Джон Карни — автор другого музыкального фильма «Рок-н-рольщики».