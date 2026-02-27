Группа Gorillaz выпустила короткометражный фильм на YouTube

27 февраля состоялась премьера короткометражного мультфильма The Mountain, The Moon Cave and The Sad God («Гора, Лунная пещера и Печальный бог»). Анимационная картина от знаменитой музыкальной группы Gorillaz уже доступна для просмотра на YouTube.

Видео доступно на YouTube-канале Gorillaz. Права на видел принадлежат Gorillaz.

Лента повествует о том, как участники музыкального состава путешествуют по лесам Индии. Простая прогулка в один момент превращается в кошмарное приключение. В короткометражной ленте звучат песни группы из их нового альбома The Mountain.

Группа Gorillaz уже пыталась выпустить мультфильм. Проект должен был выйти на стриминговом сервисе Netflix и разрабатывался с 2020 года. Однако спустя три года анимационную картину отменили.