В кинотеатрах ответили, какой фильм в марте соберет миллиард рублей сборов

Роман Исаев в беседе с НСН выразил уверенность, что «Царевна-лягушка 2» и «Новая Теща» вполне могут преодолеть планку в полмиллиарда рублей, а вот кто может претендовать на миллиард — читайте в материале.

Кинотеатры в марте делают ставки прежде всего на фильм «Домовенок Кузя 2» — у него есть все шансы собрать миллиард рублей. Об этом НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

В марте в российский кинопрокат выходят два сиквела — «Домовенок Кузя 2» и «Царевна-лягушка 2». Также зрителей будут ждать такие киноленты, как «К себе нежно», «Космическая собака Лида», «Тюльпаны», «Твое сердце будет разбито» и другие. Исаев раскрыл, какие мартовские премьеры индустрия считает наиболее перспективными с точки зрения кассовых сборов.

«Индустрия делает ставки прежде всего на второго "Домовенка Кузю" и на "Царевну-лягушку 2", а также на продолжение "Тещи", каким бы неоднозначным не был проект. Вот эти три фильма станут локомотивами мартовского кинопроката. Я думаю, что у "Кузи" однозначно есть все шансы стать миллиардером. По поводу "Царевны-лягушки 2" большие сомнения. Но, я думаю, что и "Царевне-лягушке", и "Теще" планка в полмиллиарда рублей вполне по плечу. Все будет зависеть от зрителей, от интереса аудитории к проектам. Что касается иностранных релизов, то таких больших и мощных, как "Материалистка" или тем более "Иллюзия обмана", как это было в прошлом году, на ближайшие месяцы не предвидится», — рассказал он.

Ранее Исаев в беседе с НСН предрек, что «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна однозначно соберет в прокате два миллиарда, но может и пробить отметку в два с половиной миллиарда.