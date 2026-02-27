Что посмотреть в кино в марте

В кинотеатрах 5 марта будет аншлаг — на экраны выйдут сразу «Царевна-лягушка 2», «К себе нежно» и «Тюльпаны», а вот 26 марта можно будет увидеть «Твое сердце будет разбито» и «Космическая собака Лида».

© Unsplash

Первый весенний месяц порадует россиян яркими новинками кино. Прежде всего зрителей ждет продолжение двух нашумевших картин, ставших полноценными хитами, — на экраны выходит «Царевна-лягушка 2» и «Домовенок Кузя 2». Вишенкой на торте станет завораживающая экранизация романа самой издаваемой российской писательницы Анны Джейн «Твое сердце будет разбито», а также космическое приключение с доброй историей и по истине звездным кастом - «Космическая собака Лида».

«Царевна Лягушка 2»

Вторая часть «Царевны-лягушки» выходит в прокат 5 марта. Напомним, что первый фильм, который заработал в кинотеатрах более 600 млн рублей, рассказывает зрителям историю знакомства Ивана Царевича (Александр Метёлкин) и Василисы (Валентина Ляпина). Продолжение же подарит зрителям яркую и харизматичную антагонистку — ведьму Морену, роль которой исполнит актриса дубляжа Дарья Блохина. Морена похитит Василису прямо с их свадьбы с Иваном и будет держать ее в плену в Тмутараканском царстве. На поиски и спасение возлюбленной Царевич пойдет вместе со своей сестрой Варей (Алиса Руденко), Романом Курцыным в образе Лягуша, кощейской дочерью Снежаной (Жанна Маркевич) и Ягиней (Светлана Пермякова). К своей роли также вернется любимый зрителями Никита Кологривый. В режиссерском кресле — все тот же Александр Амиров.

«К себе нежно»

В этот же день — 5 марта — выходит в прокат и мелодрама «К себе нежно» с Кариной Разумовской в главной роли. Фильм снят по мотивам психологического бестселлера Ольги Примаченко «К себе нежно». По сюжету главная героиня Надя работает врачом-отоларингологом и привыкла постоянно спасать жизни других людей, исследуя их органы чувств. Однако к своим 40 годам она понимает, что разучилась слышать и понимать себя. Ее супруг Борис (Артем Ткаченко) оставил ее два года назад, так как не справился с рутиной и бытом, однако пара по-прежнему не развелась. С дочерью Оливией (Алиса Конашенкова) — талантливой художницей – отношения у главной героини напряженные, гиперопека играет с ней злую шутку. Однако шесть неожиданных встреч помогут Наде вновь обрести собственный голос и почувствовать вкус и радость жизнь.

Примечательно, что сама автор книги появится в фильме в камео. Для писательницы это стало первым киноопытом. Она придет в квартиру главной героини в образе покупательницы вместе с мужем, чтобы осмотреть ее и даже оставить пару едких комментариев в присутствии главной героини.

«Тюльпаны»

Этот день оказался богат на премьеры: 5 марта зрители увидят на экранах пять разных историй в рамках одной картины «Тюльпаны». Создатели бессмертных «Елок» своим слоганом «Дарите женщинам кино» призывают отвести всех женщин в кинотеатры аккурат к Международному женскому дню. Картина покажет коллапс, в которой каждый год попадают и мужчины, и женщины 8 марта — в погоне за подарками для любимых. Самые обычные люди столкнутся с неординарными ситуациями, а незапланированные встречи в корне поменяют их жизнь. Главные роли в фильме исполнят Елена Яковлева, Гоша Куценко, Алексей Серебряков («ПираМММида», «Левиафан»), Вячеслав Чепурченко («Жуки»), Юлия Топольницкая («Беспринципные») и Вячеслав Копейкин («Дети перемен»). Также на экранах заблистает звезда женского стендапа Варвара Щербакова.

Режиссерами выступили Анна Кузнецова, Юлия Лысова, Юлия Узких, Владислав Иконников, Юрий Коробейников. В качестве приятного бонуса зрители услышат композицию «Люби меня люби» в исполнении Ивана Чебанова, сообщила студия Red Pepper Film.

«Домовенок Кузя 2»

Вторая часть семейного хита «Домовенок Кузя», который заработал почетный один миллиард рублей в прокате, появится на больших экранах 19 марта. В продолжении Кузя все также будет жить с Наташей (София Петрова) в семье, однако ряды домовят пополнятся — зрители увидят еще и загадочную Тихоню. С ее появлением в жизнь героев придет и новая череда опасных и волшебных событий. В частности, героям предстоит объединить свои силы против Кощея, роль которого исполнит Иван Охлобыстин. А вот несносная Баба-Яга (Екатерина Сутулова и Алика Смехова) окончательно переберется в мир людей и будет стараться быть полезной главным персонажам.

Зрители также смогут насладиться актерскими работами Марка Богатырева, Ивана Охлобыстина и Олега Комарова. В кресле режиссера — Виктор Лакисов.

«Твое сердце будет разбито»

Любителей мелодрам явно порадует следующая премьера, которую можно будет посмотреть в кинотеатрах с 26 марта. «Твое сердце будет разбито» покажет красивую и лиричную экранизацию одноименной книги самой издаваемой писательницы России Анны Джейн. В рейтинге 2025 года она занимала лидирующую позицию — 79 книг тиражом 2,167 млн экземпляров. В центре сюжета экранизации — 17-летняя Полина (Вероника Журавлёва), которая, переехав из небольшого города, сталкивается с травлей в школе. В отчаянии она заключает сделку с главным «плохишом» школы Барсом (Даниэль Вегас), который взамен на защиту и покровительство с его стороны просит ее изображать его девушку.

Примечательно, что создатели очень внимательно подошли к касту фильма, боясь разочаровать фанатов, которые после анонса экранизации начали публиковать видеоролики в социальных сетях и предлагать свои варианты актеров на главные роли. Продюсер картины Люся Дадальян отметила, что их пожелания были услышаны.

«Космическая собака Лида»

Семейную фантастическую комедию-притчу можно будет посмотреть 26 марта. Сюжет развернется в 2000 году и расскажет историю мальчика Игоря (Данила Харенко), чей папа-космонавт (Сергей Безруков) подарил сыну собачку по имени Лида, слетавшую в космос. Питомец оказывается волшебным и знакомит главного героя с его возможными версиями из будущего. Старшие версии Игоря предупреждают его о страшной трагедии — его отец погибнет во время следующего запуска ракеты. Перед Игорем стоит сложнейшая задача — предотвратить гибель родителя и изменить будущее.

Режиссером проекта стал актер Евгений Сангаджиев — работа является для него дебютной. В проекте также снялись такие звезды, как Юлия Пересильд, Евгений Стычкин, Саша Бортич и Евгений Ткачук.