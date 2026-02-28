«Союзмультфильм» совместно с Индией снимет проект по вселенной «Маугли»

«Союзмультфильм» планирует создать полнометражный анимационный фильм по вселенной «Маугли», сообщила в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева. Проект сейчас обсуждают с индийскими продюсерами.

© ТАСС

Слащева отметила большие перспективы инициативы — в том числе благодаря успешному опыту продвижения международного сериала «Маугли и Акира» (создан PowerKids Entertainment при участии «Союзмультфильма»), который скоро появится на российских детских телеканалах и в онлайн‑кинотеатрах.

В «золотой коллекции» студии уже есть мультсериал «Маугли» (1967–1971) режиссёра Романа Давыдова — позднее он был смонтирован в полнометражную картину.

По словам Слащевой, восточное направление стало одним из ключевых для «Союзмультфильма». Лидирует по дистрибуции Китай (где транслируется сериал «Умка» на CCTV‑14), за ним следуют страны Ближнего Востока: в 2025 году катарский холдинг beIN Media Group приобрёл права на «Енотки» для своих платформ, а другие проекты студии вышли на Spacetoon, Shahid и Awaan. Третье приоритетное направление — Юго‑Восточная Азия.

Ранее пресс-секретарь киностудии Мария Малыгина рассказала «Радиоточке НСН», что на данный момент «Союзмультфильм» занимает 30% российского рынка анимации.