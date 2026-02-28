Что вышло из возрождения культового сериала «Клиника»

Медицинские сериалы снова в моде — сперва на HBO прогремела, собрав ворох наград и телепремий, «Больница Питт», а теперь на телеканал ABC возвращается с десятым сезоном «Клиника» Билла Лоуренса, который с момента запуска своего легендарного проекта отметился также замечательными «Тедом Лассо» и «Мозгоправством». Почему «Клиника» стала культовой в нулевые, как она изменилась за 16 лет вне эфира и почему ее возвращение — не то, чем кажется, рассказывает «Лента.ру».

Оригинальное название: Scrubs

Страна: США

Жанр: ситком, драмеди

Сценаристы: Тим Хоберт, Асим Батра

Продюсеры: Билл Лоуренс, Лиза Катцер, Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок

Дата выхода: февраль 2026 года

Где смотреть: телеканал ABC и стриминг Hulu (недоступен в России)

Доктор Джон Дориан, или Джей Ди (Зак Брафф), ушедший из клиники «Святое сердце» в куда более премиальную консьерж-медицину, теперь дует на царапки на конечностях толстосумов. Комфортная и непыльная работа его вполне устраивает, но альма-матер зовет обратно в свои объятия: старый друг, хирург Терк (Дональд Фэйсон) выгорел и нуждается в помощи, и даже великий доктор Кокс (Джон МакГинли) умоляет своего бывшего протеже вернуться. Не рада его появлению только Эллиот (Сара Чок), с которой Дориан за кадром успел развестись. Но разве это не повод наладить отношения с бывшей, тем более что в стенах «Святого сердца» их объединяет столько воспоминаний?

Девять лет в эфире и почти вдвое больше — в забытьи

Вот и «Клиника», один из культовых ситкомов начала нулевых, не устояла перед всепоглощающим трендом на сиквелы и камбэки. Новая часть если и выступает ремейком, то только девятого сезона, признанного провальным как большинством фанатов, так и отдельными членами съемочной группы. В остальном сериал продолжает прежнюю линию как сюжетно, так и интонационно. К ансамблю бессменных звезд присоединяется молодежь: интернов играют дебютантка Ава Банн, Джейкоб Дадман («Последнее королевство: Семь королей должны умереть»), Дэвид Гридли («Большой потенциал»), Лэйла Мохаммади («Сексуальная жизнь студенток») и Аманда Морроу («Дьявол носит Prada 2»). Запоминать новых персонажей по именам, кажется, бессмысленно — хотя каждый из них изо всех сил старается запомниться, за два эпизода и крайне скудное экранное время новички остаются безликой толпой, и на проявление этих жемчужин явно придется потратить чуть больше времени.

Свежие лица — не единственное нововведение в «Святом сердце». Успели коренным образом измениться и нравы. Шлепнуть подчиненную по заднице или как-нибудь унизительно обозвать интерна (о мисгендеринге вообще умолчим) ныне попросту невообразимо. Бдительной полицией нравов, скрывающейся за каждой ширмой, выступает улыбчивая эйчар в исполнении звезды SNL Ванессы Байер. В таких условиях доктор Кокс, которому больше нельзя вымещать гнев на интернах, поспешит слиться в первом же эпизоде, уступив дорогу «молодым» — то есть пятидесятилетнему Джею Ди, который, наконец, перенимает у своего ментора поводья.

А значит, вперед, в прошлое — туда, к ежедневным осмотрам пациентов с интернами, шептаниям и дурачеству в комнате отдыха, а также к бесконечному внутреннему монологу и абсурдным сценкам-фантазиям, разворачивающимся в голове главного героя

Правда, если мечтательность Дориана в первых сезонах «Клиники» смотрелась органично — перед нами раскрывалась история непуганого выпускника медицинского, который сталкивается с суровой реальностью — то у зрелого главврача такие манеры вызывают, скорее, вопросы. Герой Браффа все же прошел за оригинальную «Клинику» большой путь становления. Персонаж в одном из внутренних монологов даже сам себе напророчил, что в конечном итоге непременно превратится в доктора Кокса (хотя желал, чтобы эта метаморфоза произошла с ним как можно позже). Желание исполнилось, но оказалось с двойным дном — Джей Ди все это потерянное десятилетие, кажется, не слезал с облака.

Эта статичность — по сути, пилюля с дозой успокоительной ностальгии, предназначенной для зрителя. Но при более глубоком анализе неизменность главного героя спустя годы выглядит, скорее, грустно. Нечто похожее произошло с «Теорией Большого взрыва» — сериал об инфантильных ботаниках длился более десяти лет, и в результате для откровенно немолодых актеров ребячество стало попросту трагичным. Но здесь ситуация критичнее еще и из-за того, что Джей Ди с его внутренними монологами — главный мостик между зрителями и вселенной сериала.

Можно, конечно, поспорить о том, насколько такие претензии к глубине применительны к ситкомам, для которых малый хронометраж, легкость тем и общая несерьезность являются определяющими жанр параметрами

Впрочем, «Клиника» как раз-таки стала культовой благодаря тому, что за 20-минутные серии умудрялась демонстрировать вовсе не ситкомную драматическую глубину. Неуверенный в себе главный герой за один первый сезон заматерел до неузнаваемости, а за цинизмом его наставника доктора Кокса часто проступали моменты просто душераздирающей драмы. Как бы ни кривлялись на камеру Терк с возлюбленной медсестрой Карлой (Джуди Рейес), динамика их отношений с вполне реалистичными проблемами и конфликтами отзывалась любому, кто провел с партнером больше недели. С такой же реалистичной человечностью изображены почти все отношения сотрудников госпиталя — за исключением, быть может, мистического противостояния Джея Ди с уборщиком (Нил Флинн).

Сериал Лоуренса дурачился обильно и без купюр (и львиную долю своего обаяния заработал, безусловно, на сексистских и мачистских шутках Кокса, исчезновение которых оставляет в новом сезоне зияющую черную дыру), но чаще всего абсурдные ситуации разворачивались в фантазиях главного героя. Сам же медицинский долг сотрудники больницы исполняли четко, в лучших традициях серьезных больничных сериалов. «Клиника», таким образом, сочетала в себе две вещи, на которые многие не отказались бы смотреть вечно — гэги категории «Б» и завораживающее зрелище честного профессионального труда.

И как бы ни хотелось добавить, что ремейку, вероятно, нужно чуть больше времени, чтобы разогнаться — в конце концов, вышли пока лишь два эпизода из девяти — правда в том, что этот аванс уже традиционно принято выдавать всем возрождениям культовых проектов. Такой консенсус, к примеру, возник у критиков вокруг продолжавшего традиции «Офиса» сериала «Газета», который в первом сезоне, пользуясь старым мокьюментари-инструментарием (минус обаяние и чрезвычайная неполиткорректность Майкла Скотта), оказался способен вызвать разве что пару неловких смешков. И связан он, скорее, с нежеланием смотреть правде в глаза — с тем, что ремейки старых хитов работают исключительно на ностальгии, и далеко на этом топливе уехать не получится. И уж тем более не выйдет вернуться в эпоху Y2K, какой бы комфортной и безопасной из нашего времени она ни казалась.