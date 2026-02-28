Четыре киноновинки недели, которые уже доступны в Сети

Безумная любовь, карающая длань искусственного интеллекта и пиратские схватки у Каймановых островов. Запасаемся попкорном, выбираем на диване место поудобнее и знакомимся с новинками кино в интернете.

© скриншот из фильма «Блеф»

56 дней (18+)

Режиссёры: Шена Стейн, Алетеа Джонс

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 8 серий по 50 минут

О чём сериал. Незадолго до локдауна 2020 года в одном из супермаркетов Бостона молодой мужчина Оливер Кеннеди (Эван Джогиа) случайно знакомится с девушкой по имени Сиара Уайз (Дав Камерон). Молодые люди с головой окунаются в страстный роман. Но спустя 56 дней в квартире Оливера полиция находит неопознанный труп - тело уже разложилось. Известно только, что жертва жестоко убита, а тело оставили растворяться в ванне. Детективы пытаются разобраться, кто кого убил и какую роль в трагедии играет неудержимая страсть между любовниками.

Что интересного. Сериал снят по одноимённому роману писательницы Кэтрин Райан Ховард. Долгое время он носил рабочее название "Одержимость", но в итоге проекту вернули книжный заголовок. Мрачную, нетипичную для телероманов атмосферу привнёс мастер ужасов Джеймс Ван и его студия Atomic Monster. Съёмки проходили в Монреале. Для создания дезориентирующей обстановки использовали канадские городские пейзажи.

Кому не понравится. Любителям классических детективов и любовных историй в кино. Первым не хватит криминальной интриги - сериал больше сосредоточен на психологии отношений между героями. Вторым покажется, что в любовных сценах слишком мало эротизма и страсти.

Казнить нельзя помиловать (18+)

Режиссёр: Тимур Бекмамбетов

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 1 час 40 минут

О чём фильм. На дворе 2029 год. США захлёстывает волна преступности и власти решают дать большие полномочия программе "Милосердие". В Лос-Анджелесе полицейского Криса Рейвена (Крис Пратт) задерживают за убийство супруги Николь (Анабель Уоллис). Его приковывают к креслу, а его судьбу решает искусственный интеллект Мэддокс - прокурор, судья и палач. Сам же Крис накануне много пил и ничего не помнит о последней ночи. Согласно собранным уликам, ИИ определяет вероятность вины мужчины в 97,5 %. У Криса есть лишь 90 минут, чтобы доказать свою невиновность, иначе он будет казнён с помощью акустического удара.

Что интересного. Исполнителю главной роли Крису Пратту пришлось практически весь съёмочный процесс провести в кресле - передать образ и переживания героя ему помогли только мимика и глаза. Он попросил действительно пристегнуть себя к креслу, чтобы лучше понять ощущения своего героя. При этом на четвёртый день съёмок Крис Пратт зацепился ногой за металлический штырь и повредил лодыжку. Кстати, съёмки фильма проходили в доме, в котором когда-то жил Уолт Дисней.

Кому не понравится. Фильм снят в формате скринлайфа, когда жизнь героев показывается через экран компьютера или смартфона. Постоянное мельтешение чатов, просмотр видеороликов, рилсов, появление экранов поменьше на большом экране может раздражать. Кстати, считается, что такой метод в кинематографе придумал режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов.

Простоквашино (6+)

Режиссёр: Сарик Андреасян

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.8

Время: 1 час 45 минут

О чём фильм. Мальчик по прозвищу Дядя Фёдор (Роман Панков) очень любит животных. Однажды он встречает в подъезде говорящего кота Матроскина (голос Антона Табакова) и зовёт его жить к себе. Но родители ребёнка (Лиза Моряк и Павел Прилучный) запрещают ему заводить в квартире животных. Тем более семья собирается в отпуск в Сочи. Дядя Фёдор со своим новым полосатым другом тайком уходит из дома прямо перед отъездом на море. Беглецы отправляются в деревню Простоквашино и селятся в заброшенном доме. Сюда же от хозяйки сбегает добрый пёс Шарик (голос Павла Деревянко). Троица начинает обживаться в новом доме и заводит корову Мурку, а заодно знакомится с местным почтальоном Печкиным (Иван Охлобыстин).

Что интересного. Сюжет фильма "Простоквашино" развивается, как и в советском мультфильме, но всё же режиссёр Сарик Андреасян добавил новые эпизоды и персонажей, которых нет в оригинальной версии. Прежде чем создать 3D-персонажей животных, художники сделали их плюшевые и картонные прототипы. Игрушки выполняли роль статистов для настройки света и композиции кадра. Для съёмок большая команда отправилась в село Храброво, расположенное в 22 километрах от города Дмитров. Там на площади в шесть футбольных полей специалисты построили реальные декорации деревни Простоквашино: дом главных героев, почту, жилище профессора Сёмина, курятник для птиц, а также огороды с пугалами и многоэтажные скворечники. При этом некоторые дома привезли из Тверской области - их сначала разобрали, а потом обратно собрали на съёмочной площадке. Дизайнеры фильма вдохновлялись русской сельской архитектурой 1970-1980-х годов.

Кому не понравится. Тем, кто не приемлет посягательств на советскую классику ни в каком виде. Также не зайдёт сказка в новом прочтении и тем, кто ожидает динамику и высокое мастерство актёрской игры - этого в картине нет. К тому же персонажи выглядят слишком неестественно, а некоторые даже не умеют двигаться.

Блеф (18+)

Режиссёр: Фрэнк Э. Флауэрс

Время: 1 час 43 минуты

О чём фильм. Конец 19 века. Каймановы острова. Пиратка "Кровавая Мэри" Эрсел Бодден (Приянка Чопра) оставляет своё разбойное кровавое занятие ради тихой семейной жизни с мужем (Исмаэль Круз Кордова) и сыном (Ведантен Найду). Но прошлое идёт за ней по пятам. На острова приплывает её бывший босс - капитан пиратского корабля Коннор (Карл Урбан). У него личные счёты с Эрсел. Бывшая пиратка вспоминает все свои бандитские навыки, чтобы защитить тех, кого она любит.

Что интересного. Несмотря на то, что действие в сюжете происходит на Каймановых островах, фильм снимали в Австралии. При этом главную женскую роль должна была исполнить Зои Салдана, но актриса покинула проект и её место заняла Приянка Чопра. На премьеру фильма индийская актриса, модель и певица надела тот же корсет, в котором она снималась в "Блефе". Австралийские мастера вручную трудились над ним около трёх месяцев.

Кому не понравится. Тем, кто уверен, что лучше, чем "Пираты Карибского моря" (12+), фильм о пиратах ещё не сняли. Не понравится он и женоненавистникам, считающим, что женщина априори не способна решить никакие проблемы и уж тем более защитить семью.