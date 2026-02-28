В Таиланде заинтересовались российским кинематографом

Россия наблюдает интерес в Таиланде к российскому кинематографу, о чем свидетельствует успешное проведение в королевстве фестивалей российского кино. Об этом в Бангкоке корреспонденту ТАСС сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в преддверии открытия Фестиваля российского кино, который пройдет со 2 по 4 марта на таиландском острове Пхукет в рамках проекта "Русские сезоны".

© скриншот из фильма «Первый на Олимпе»

"Кинематография является одной из перспективных сфер в рамках развития культурного сотрудничества двух стран. В России проходит большое количество международных кинофестивалей, и мы всегда рады видеть в числе их участников фильмы таиландских режиссеров. Наблюдаем повышенный интерес местной публики к отечественному кинематографу. Из года в год это подтверждает успешное проведение фестивалей российского кино", - сказала она.

"В настоящее время ключевой российской инициативой по расширению международного сотрудничества в сфере кино является работа Международной кинематографической академии "Евразийская академия кинематографических искусств" и учреждение Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Евразийская киноакадемия и кинопремия призваны сформировать принципиально новую инфраструктуру для сотрудничества кинематографистов разных стран мира и нацелены на поощрение молодых талантов, создание кинофильмов высокого художественного содержания, базирующегося на традиционных культурных и нравственных ценностях, которые представляют особую значимость в государствах, стремящихся к развитию многополярного мира на условиях равноправия и взаимного уважения", - отметила Любимова.

"В ноябре 2025 года состоялась первая Евразийская кинопремия. Учитывая ранее проявленный интерес зарубежных партнеров к проекту, надеемся, что в этом году Таиланд сможет присоединиться к данной инициативе, и нам удастся увидеть работы выдающихся представителей таиландского кинематографа", - подчеркнула она.

Спортивная драма "Первый на Олимпе" режиссера Артема Михалкова 2 марта откроет Фестиваль российского кино на Пхукете. Жители и гости курортного острова также смогут посмотреть мультфильм "Финник 2", фантастическую драму "Авиатор", военную ленту "Август", комедию "Чебурашка 2" и фильм "Буратино", основанный на сказке Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино".