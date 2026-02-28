Премьера на RT: фильм «Сильные духом. Мама и сын». Часть первая

Премьера на RT первой части фильма «Сильные духом. Мама и сын». Героиня картины Ольга несколько месяцев разыскивала сына Никиту, пропавшего без вести на СВО. Сотни звонков, тысячи сообщений и поездки в поисках информации привели к трагическому ответу: Никита погиб, возвращаясь с боевой задачи в тылу противника. Место гибели долго оставалось неизвестным. Ольга поставила цель: во что бы то ни стало найти сына и похоронить его с почестями. Это фильм о ней и о многих таких же матерях, которые, несмотря на боль утраты, сохраняют мужество и гордятся своими героями.