Опубликован постер хоррора «Они придут за тобой» от российского режиссера

Стильный постер хоррора «Они придут за тобой» от российского режиссёра Кирилла Соколова
Компания Warnet Bros. представила стильный постер фильма «Они придут за тобой». На нём показана главная героиня хоррора, которую исполнила Зази Битц («Джокер»).
Картина расскажет о домработнице, которая откликается на вакансию в одном из престижных домов Нью-Йорка. Поначалу новые хозяева кажутся нормальными. Однако, сама того не подозревая, героиня попадает в тайное общество, которое несёт ответственность за исчезновение людей.
© Постер
Премьера фильма ужасов в мировом прокате состоится 27 марта. Главные роли в «Они придут за тобой», помимо Зази Битц, исполнили Том Фелтон («Гарри Поттер»), Патриша Аркетт («Настоящая любовь») и другие актёры. Режиссёром выступил российский постановщик Кирилл Соколов — автор фильма «Папа, сдохни».