Фильм ужасов «Крик 7» обзавелся датой релиза в онлайне

Портал DVDsReleaseDates опубликовал дату цифрового релиза нового фильма ужасов «Крик 7». Согласно данным сайта, хоррор появится в онлайн-кинотеатрах 31 марта.

Таким образом, лента может стать доступна для домашнего просмотра спустя месяц с момента выхода в прокат — премьера состоялась 27 февраля. Картина уже побила рекорд франшизы, собрав $ 7,8 млн на предпоказах. Учитывая прогнозы аналитиков, фильм может добиться успеха в прокате. Компания Paramount пока официально не объявляла о цифровом релизе ленты.

В «Крике 7» возвращается героиня оригинальных частей Сидни Прескотт, которая сталкивается с ужасами прошлого, чтобы раз и навсегда положить конец кровопролитию. Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). Критики низко оценили хоррор, но зрители хвалят его: на агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила 34% свежести от обозревателей и 78% от зрителей.