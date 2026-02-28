Абсолютный позор: почему не стоит смотреть «Крик 7»

Почему франшизы становятся великими и погибают? Потому что изначально автору есть что сказать. Тот же первый «Крик» был не привычным хоррором, а подшучиванием над жанром с его клише и жертвами, которые комично спотыкаются при попытке бегства. Уэс Крейвен тоже использовал штампы, но делал это с самоиронией и почти издёвкой. А иногда и удивлял: как вам смерть главной звезды с постеров уже во вступлении?

© Чемпионат.com

Вот только с каждой новой частью идей становилось всё меньше, самоирония блекла, а само подшучивание над жанром скатывалось в то, с чем боролось — в такое же клише. Неудивительно, что после четвёртой части франшиза оставила большие экраны на 11 лет. Однако потом вернулась, чтобы повторить тот же самый круг.

Мне понравился «Крик» 2022 года — как минимум за поиски убийц через выдуманную киновселенную внутри реальной. Мне было скучновато смотреть «Крик 6». Но вот на новой части я, честное слово, чуть не уснул.

«Крик 7»: главное о фильме

Название: «Крик 7» (Scream 7).

Режиссёр: Кевин Уильямсон.

Актёры: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Изабель Мэй и другие.

Дата выхода: 26 февраля 2026 года.

Жанр: ужасы, триллер.

Страна: США.

«Крик 7»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 26 февраля. Неофициальные показы в России стартуют 5 марта. Цифровая версия ожидается весной.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Paramount.

Убийца с грустным лицом

Сидни Прескотт спокойно живёт, работает в кофейне и никак не наладит контакт с дочерью. Та задаёт много вопросов, вот-вот займётся сексом с парнем и закатывает глаза, когда беспокойная мать твердит: «Никому не доверяй». В общем, речь о милой рутине, которую безжалостно рушит очередной убийца в маске. Или он, как обычно, не один?

От франшизы никогда не ждали навороченного сюжета. Но вот сюрпризов — да. В какой-то мере они присутствовали в каждой части — даже в слабом «Крике 6». Все привыкли, что в фильмах два Призрачных лица, а тут нашлось целых три безумных садиста. Такой ход не сделал кино хорошим, однако запомнился.

А что нового в «Крике 7»? Что ж, маньяк освоил высокие технологии и теперь использует дипфейки. На этом всё. Согласитесь, не особо впечатляет, ведь в остальном режиссёр использует заезженные приёмы, подкидывает одно клише за другим и компенсирует занудство ставкой на ностальгию.

В кадре появятся знаковые персонажи из старых частей, лучшие герои из недавних и даже легендарная куртка, которую носила ещё молодая Сидни. Увы, подана ностальгия так, что вызывает исключительно зевок. Бегло и чисто ради фан-сервиса показали пару легенд и забыли о них? Вот спасибо!

Зевать вообще придётся часто, потому что ни сюжет, ни убийства, ни даже тайна вокруг злодея вообще не цепляют. Когда враг наконец снимет маску, стоило бы удивиться. Однако интрига и личность маньяка столь безыдейны, что в голове всего одна мысль: «Нет, я не вычислил маньяка. Но, если честно, мне пофиг плюс наплевать».

В фильме нет креатива и самоиронии. Нет изощрённых и неожиданных расправ. Нет убедительной актёрской игры, потому что сильных сцен для Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс не придумали, а молодых энергичных звёзд вроде Джасмин Савой Браун задвинули на второй план. И даже главную особенность франшизы — киновселенную внутри киновселенной — трогают разве что длинной палкой.

Есть ли в «Крике 7» что-то хорошее? Да, открывающая сцена с традиционной брутальной расправой вполне весёлая. Там приятные скримеры, повышенная жестокость и капля креатива. Вот только пролетает вступление быстро и на основной сюжет вообще не влияет. Дальше же начинается зловещая тягомотина, на которую не стоит тратить ни время, ни деньги.

«Крик 7»: стоит ли смотреть?

Нет. «Крик 7» — безыдейный хоррор, который снимали будто бы на отвали. Сценаристы не придумали занятного сюжета, режиссёр не озадачился эффектными сценами, а актёрам оказалось нечего играть. Поэтому и зрителю в кинотеатре делать нечего.

Оценка «Крика 7» — 4 из 10

Понравилось

Любопытное вступление.

Не понравилось