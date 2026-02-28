Как будут работать поправки в Закон о господдержке кинематографа

1 марта вступают в силу поправки в Закон о господдержке кинематографа. Главное изменение коснется выдачи прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим традиционные ценности.

Поправки будут регламентировать и демонстрацию фильмов в интернете: владельцы аудиовизуальных сервисов и соцсетей должны будут по требованию Роскомнадзора в течение суток прекратить распространение фильма или сериала, если в отношении него отозвано прокатное удостоверение. Также владельцы соцсетей должны будут вести их мониторинг с целью выявления такого контента.

В области культуры, кроме деклараций, появляются полномочия по защите наших ценностей, — говорит первый зампред Комитета Госдумы по культуре актер Дмитрий Певцов. — Если бы и производство качественных патриотических настоящих фильмов подтянуть.… Здесь работы — непочатый край. Но нам есть чем гордиться и о чем снимать кино! Актер-законодатель не уточнил, что именно он имеет в виду. Возможно, картины-лауреаты последней кинопремии «Золотой орел»: критики, не связанные с жюри премии, дали низкую оценку самим картинам-лауреатам, высоко при этом оценив актерские работы в них…. Как бы то ни было, в качестве благотворного эффекта от новых правил депутаты ждут, как ни странно, повышения числа патриотического кино. «И в этом весь секрет!» — как пела легендарная Клавдия Шульженко: что именно считать патриотическим кино?

Тема любви

По-французски la patrie означает «родина», соответственно, патриотическое кино рассказывает о Родине, а это очень широкое понятие.... Спектр тем патриотического кино не ограничивается только военной тематикой, ведь защита Родины — это лишь часть проявления большой любви к ней. Ленты могут быть про детство и молодость, про трудности на работе и первую любовь — про что угодно! Главное, что должно объединять эти совершенно разные истории, — уважительное отношение к нашей стране, народу, нашему укладу жизни. Такие фильмы лишены осуждения Родины. Именно этого и добиваются депутаты. Это не значит, что нельзя говорить о проблемах — поднимать болезненные темы нужно, ведь кино как искусство нацелено на поиск истины. Если мы говорим, конечно, о хорошем кино.

В театре, кино и в принципе в жизни патриотическая тема приобретает особый смысл, по-особому откликается в сердце каждого, — рассказывает актер и режиссер Владимир Машков. — Молодежь в данном случае не исключение. В любой хорошей картине, вне зависимости от тематики, обязательно в том или ином виде присутствует тема любви к Родине. И чтобы создать такую картину, нужен серьезный талант. Это стремление должно идти от сердца!

Очевидно, что Минкультуры РФ и депутаты приводят закон в соответствие с президентским указом № 809 о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей от 9 ноября 2022 года. Нетрудно подсчитать: на это понадобилось три с половиной года! Возникает вопрос: неужели кино, которое с любовью и честно рассказывает о жизни в родных пределах, было раньше никому не нужно? Между прочим, это то самое кино, которого ждет вся страна, — свою беззаветную любовь к Родине она доказала уже тысячу раз с 2022 года.

Решение есть

Премьера фильма «Литвяк» про летчицу-аса Великой Отечественной Лидию Литвяк запланирована на 30 апреля — аккурат к майским праздникам и 81-й годовщине Победы. На первый взгляд, типичное кино к 9 Мая, если не считать одного нюанса: деньги на съемки ленты были собраны самими россиянами — по официальным каналам государство не выделило ни копейки. Сбор средств начался еще в 2019 году, а премьера изначально должна была состояться в 2021-м, но не вышло — денег не хватало…. Народ в складчину набрал 63,5 миллиона рублей, что покрыло все затраты.

Мы авторы фильма «28 панфиловцев», вышедшего в 2016 году на народные средства, — рассказывает режиссер и продюсер «Литвяк» Андрей Шальопа. — Особенность наших фильмов в том, что мы их снимаем со всем уважением к подвигу предков. Мы сами опираемся на память об этих подвигах и хотим, чтобы на нее опирались новые поколения. Мы хотим жить в обществе людей, способных на поступки! Мое поколение — последнее, кто слышал голоса ветеранов, смотрел им в глаза, мог к ним прикоснуться и поцеловать. Память о них — наш долг, и мы несем за нее ответственность. Память должна сохраниться. За нас это никто не сделает.

Действительно, на государственном уровне этого никто и не собирался делать, учитывая особенно безызвестные фамилии авторов этого кино. Иноагент кинокритик Антон Долин* до эмиграции был членом экспертного совета Фонда кино — структуры Минкультуры РФ, отвечающей за раздачу госфинансирования кинопроектам, в одном из интервью за рубежом признался: при распределении денег он «неизменно с группой единомышленников не допускал к финансированию проекты кинокартин на русскую патриотическую тематику». Ах вот оно что! Постоянные читатели «Вечерней Москвы» помнят, что именно Фонд кино в свое время дважды отказывал Светлане Дружининой в выдаче субсидий на съемки «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» — наша газета тогда написала об этом первой. Благодаря широкой огласке этой ситуации и общественному резонансу легендарный режиссер тогда все-таки выбила деньги на съемки.

Впрочем, вряд ли можно надеяться, что поправки, вступающие в силу с 1 марта, могут кардинально изменить подход к одобрению кинозаявок на соискание госфинансирования. Однако, считает Дмитрий Певцов, «потихоньку наша страна разворачивается в правильном направлении».

И даже если государство в лице конкретных людей, принимающих решение, будет отказывать патриотической кинозаявке в финансировании, то это открывает перед создателями возможности поиска поддержки у народа. Последнему не нужен никакой экспертный совет — отделить зерна от плевел ему позволит как раз чувство Родины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лариса Лужина, народная артистка РСФСР:

Патриотическим кино можно назвать фильмы, которых объединяет здоровое и нежное отношение к отчему дому: к своей земле и стране, к Родине. В таких фильмах обязательно есть линия любви к месту, где ты родился. Я не имею в виду агитационные ленты, я говорю о кино про человеческие судьбы. Интересно смотреть на людей: как они живут и взаимодействуют друг с другом, как они совершают поступки, что для них значит любовь. Родная Отчизна — это прежде всего люди, которые живут с тобой здесь и сейчас, это земля, на которой ты родился, вырос и которая питает тебя смыслами снова и снова. Люби ее, оберегай ее — вот о чем должно быть патриотическое кино. Фильмы про людей с оружием в руках, защищающих Родину, — это военное кино, которое тоже, конечно, патриотично по самому замыслу. Но и оно должно сниматься прежде всего про судьбу человека — только это интересно на экране. Современное массовое кино очень далеко от патриотизма: сериалы полны озлобленности, зависти, корысти, ненависти, преступности.... Наше кино сегодня срочно нуждается в настоящих героях, которым хотелось бы подражать! Оно должно побуждать зрителя к поступку или даже подвигу, а не топить его в болоте низменных желаний и страстей.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.