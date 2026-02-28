Поэты и бойцовские клубы: подборка фильмов о тайных обществах

Дело Эпштейна спровоцировало интерес к фильмам о тайных обществах. В частности, россияне бросились смотреть последнюю ленту Стенли Кубрика "С широко закрытыми глазами". По данным "Кинопоиска", вскоре после публикации Минюстом США файлов Эпштейна картина поднялась на 158 позиций, переместившись со 176-й на 18-ю строчку рейтинга. И это всего за два дня.

© Российская Газета

Что ж, в этом ничего удивительного нет, материалы дела намекают на существование закрытого элитного клуба, в который входили не последние люди планеты. Творилось там жуткое… Будто бы стали явью сюжеты фильмов о тайных орденах, масонских ложах, тоталитарных сектах. Но если раньше все это казалось лишь плодом воспаленного воображения отдельных сценаристов и режиссеров, то нынче их называют чуть ли не пророками. "РГ" предлагает вспомнить 5 самых захватывающих фильмов о закрытых обществах. Все совпадения с реальными людьми и событиями абсолютно случайны (или нет?).

Об этом фильме снова заговорили, конечно, не зря. Слишком уж много совпадений с реальностью, будто бы Кубрик разоблачил Эпштейна и его компашку задолго до ФБР и Минюста США. Масла в огонь конспирологии подливает и тот факт, что режиссер внезапно скончался от сердечного приступа через пару дней после закрытого показа своей ленты, также есть сведения, что Кубрик звонил исполнительнице главной роли Николь Кидман и умолял ее не приезжать на показ. По словам актрисы, Стэнли боялся, что их всех отравят…

Сторонники теории о Кубрике как разоблачителе педофилов и сексуальных эксплуататоров, обосновавшихся на самом верху, приводят слова сценариста Роджера Эвери, ученика Кубрика, который якобы где-то сказал, что изначальный сценарий прямо касался педофильской сети элит, но студия, мол, нашла способ заставить режиссера на эту тему промолчать. Есть также версия о существовании "потерянных" 25 минут ленты. Официально это не подтверждено, но дочь режиссера Вивиан тоже где-то проговорилась о давлении на ее отца…

А как вам такое совпадение?

Лента снималась в особняке Ротшильдов, где в 1972 году прошел чуть ли не самый загадочный бал-маскарад 20 века. Здесь собрались представители королевских дворов Европы, звезды и великие мира сего, дизайнером интерьера и костюмов был лично Сальвадор Дали. Тематикой действа стал сюрреализм, и потому вводился обязательный дресс-код: для мужчин - фрак, для женщин - длинное платье в пол, для всех - маски или шляпы. Развлекались гости сатанинскими ритуалами; их "освещала тень Люцифера". На столе перед каждым гостем стояли тарелки, обитые черным мехом, а в центре стола на ложе из свежих роз лежал манекен, изображающий обнаженную женщину. Эту куклу потом принесли в жертву Сатане, если верить некоторым проговорившимся очевидцам.

Многие детали в фильме Кубрика - от восьмиконечной звезды в доме Зиглера до названия печенья, которое ела Элис, "Devil's food", не оставляют у некоторых публицистов сомнений в отсылках к этой "голой вечеринке".

В основу сценария киноленты легла "Новелла о снах" (нем. Traumnovelle) австрийского писателя Артура Шницлера. Она написана и издана в 1920-е. Там тоже супружеская пара, муж, ставший случайным свидетелем оргий, сильные мира сего, которые теперь могут уничтожить свидетеля и разрушить семью. Но, как и в случае с Кубриком, кино о другом. О том, если всегда держаться за любимых, не предавать их и не давать волю своим фантазиям, то ничего ваш семейный мир не разрушит.

Только и всего.

"Код Да Винчи", режиссер Рон Ховард

Если простить писателю Дэну Брауну его откровенные исторические ляпы - Коперника, сожженного на костре, например, - то роман, а затем и снятый по нему фильм - бесспорно, стоит внимания тех, кто обожает истории о тайных обществах. Не случайно фильм "Код да Винчи" установил рекорды по сборам и стал самой популярной частью истории про гарвардского профессора Роберта Лэнгдона, который путешествует по миру и открывает зачастую очень опасные тайны древних орденов.

События разворачиваются в Париже, где Лэнгдон в исполнении Тома Хэнкса становится подозреваемым в загадочном убийстве. Вместе с полицейским-криптографом Софи Невё он обнаруживает серию головоломок, спрятанных в работах Леонардо да Винчи. И головоломки эти указывают на существование тайного общества Приората Сиона, что охраняет великую тайну: потомки Иисуса Христа живы, и их род продолжается по сей день. В рядах хранителей были Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Боттичелли и даже Виктор Гюго.

Вымысел? Ответ очевиден. Но ничего не рождается на пустом месте. В середине 20 века один парижский чертежник учредил независимое рыцарское братство "Приорат Сиона", а в 1975 в одной из библиотек Парижа обнаружили "пропавшие средневековые рукописи" о Великих Магистрах, охраняющих тайну, и там все те же имена… Официально эти документы были признаны мистификацией, но после выхода "Кода да Винчи" добрая половина Европы снова бросилась на поиски Святого Грааля.

Фото: Российская газета

Редкий случай сочетания абсолютной зрительской любви и восторженных отзывов критиков. Но давайте разберемся, в чем тут дело? В центре сюжета - тайное "общество мертвых поэтов", которое воскрешают ученики престижного консервативного колледжа. На это их провоцирует учитель словесности - он только недавно пришел в колледж, но уже стал любимчиком учеников. Еще бы - заставляет рвать учебники, вставать на парты (чтобы увидеть мир под другим углом), проповедует свободу мысли и самовыражения…

Созданный учениками закрытый литературный клуб - идея, на первый взгляд, прекрасная. Ребята собираются, читают стихи и пробуют писать сами. Они учатся жить, чувствовать, говорить - сейчас, не потом.

Но в фильме все заканчивается трагедией - один из членов общества совершает суицид. Вина учителя в этой смерти очевидна для всех думающих. В чем эта вина? Есть смысл пересмотреть фильм всей семьей и подискутировать за вечерним чаем.

Фото: Российская газета

"Заговор", режиссер Кристофер МакБрайд

Триллер в псевдодокументальной манере. Главные герои начинают снимать кино о человеке, одержимом теориями заговора. Но вскоре они сами оказываются втянутыми в мрачную историю с тайными обществами, символами, ритуалами и молчаливыми элитами. А дальше все, что мы так любим и отчего леденеют наши сердца - иллюминаты, культ Митры, правительственные манипуляции.

Фильм снят в стиле случайно найденной пленки, с интервью, архивами, скрытыми камерами. И хотя сами авторы не раз подтверждали: все от первого до последнего кадра - вымысел, поверили им далеко не все.

Фото: Российская газета

Культовая экранизация книги Чака Паланика. Что может быть более закрытым, чем бойцовский клуб, чье первое правило - никогда не рассказывать о бойцовском клубе? Притягательность этой кулачной "секты", увы, вещь доказанная, после выхода фильма на экран БК стали возникать по всему миру, в России они были тоже.

Помните, к чему приводят мордобои в фильме? Под предводительством харизматичного бунтаря Тайлера бойцовский клуб постепенно превращается в проект "Разгром", предпринимающий все более и более разрушительные акты вандализма, и все это подается под соусом борьбы с обществом потребления.

© Российская Газета

О чем тут нельзя забывать? Чак Паланик и Дэвид Финчер задумывали "Бойцовский клуб" как сатиру - это не инструкция, как строить общество, а издевка над стереотипами о мужественности, обществе потребления и даже революции.

Если и к другим фильмам о тайных обществах относиться как к сатире, то жить будет не так страшно…