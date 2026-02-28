Зак Снайдер вступился за фанатов «Лиги справедливости»

В подкасте Happy Sad Confused гостем стал режиссёр фильма «Лига справедливости» Зак Снайдер. Он рассказал о фанатах своей супергеройской картины.

По словам постановщика, именно благодаря поклонникам ему удалось выпустить режиссёрскую версию «Лиги справедливости». Снайдер также отметил, что фанаты помогали собрать много денег для «Американского фонда предотвращения самоубийств». Кроме того, режиссёр считает, что некоторые зря критикуют в интернете поклонников за их токсичность.

Фанаты никогда не должны забывать, что моя «Лига справедливости» вышла благодаря ним. Они также собрали кучу денег для «Американского фонда предотвращения самоубийств». Они сделали много хорошего. Их часто критикуют за токсичность или что-то подобное, но они буквально спасали человеческие жизни. Можете идти к чёрту, если вы так думаете о них.

Зак Снайдер не успел закончить «Лигу справедливости» для киновселенной DC из-за трагедии в семье. Из-за этого в 2017 году вышла картина, которую доснимал режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон. После этого фанаты начали активно добиваться того, чтобы компания Warner Bros. выпустила режиссёрскую версию ленты именно от Снайдера. В итоге «Лига справедливости», которую завершил популярный постановщик, вышла на HBO Max в 2021 году.