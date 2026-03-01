С 1 марта в России вступил в силу закон о защите традиционных ценностей в кино

Закон об отказе в прокатном удостоверении для фильмов, дискредитирующих традиционные ценности, вступил в силу в России. Документ был подписан президентом Владимиром Путиным 31 июля.

© Unsplash

Если в фильме будут содержаться сцены, отрицающие традиционные ценности, кинолента не выйдет в прокат в РФ. Теперь Минкультуры РФ также самостоятельно сможет вносить изменения в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. До принятия закона такие изменения могли вносить только по обращению правообладателя. Уточняется, что прокат или показ фильма без учета внесенных министерством изменений в прокатное удостоверение будет приравниваться к прокату фильма без необходимого удостоверения.

Помимо этого, министерство также будет выдавать заключения о наличии в фильмах без прокатного удостоверения материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание. Выдачу таких заключений министерство должно будет согласовывать с Роскомнадзором.

Кроме того, фильмы, в которых будет выявлено наличие материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, подлежат удалению из свободного доступа.

Как ранее пояснили ТАСС в Минкультуры, в соответствии с законом, владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязаны не распространять произведения, дискредитирующие традиционные ценности.

«Минкультуры России в случае получения соответствующего обращения рассмотрит фильм на наличие в нем материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности», — отметили в ведомстве.

Рассмотрению могут подлежать как новые, так и ранее выпущенные фильмы и сериалы, включая многосерийные картины. По итогам экспертизы выносится заключение, на основании которого принимается решение о дальнейшем распространении произведения.

Мнения экспертов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что после вступления закона в силу российские продюсеры и режиссеры будут ориентироваться на традиционные духовно-нравственные ценности в своих фильмах.

«Мы надеемся, что это подействует на продюсеров, на режиссеров, они будут ориентироваться в своих работах на традиционные российские духовно-нравственные ценности», — сказала Драпеко.

В свою очередь ее коллега по комитету Дмитрий Певцов усомнился, что закон о запрете выдачи прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности, будет работать.

«Я действительно сомневаюсь в его работе, поскольку я не понимаю, кто будет выполнять то, что заложено в этом законе. Кто эти организации, какие структуры, какие подразделения будут заниматься исполнением этого закона? Каким образом? Вот это я пока понять не могу», — ранее сказал Певцов ТАСС.

Он также отметил, что в России отсутствует институт цензуры и профессиональной редактуры, которая существовала в Советском Союзе.