Определены 15 обладателей грантов за создание образа Москвы в кино

15 проектов стали победителями гранта за создание образа Москвы в кино. В 2025 году программа была перезапущена с увеличенным бюджетом.

«В 2025 году на грант за создание образа Москвы в кино поступили 33 заявки от 24 кинопроизводителей. Победителями стали 15 проектов — по сравнению с 2024 годом их число выросло на 36 процентов. А максимальная сумма поддержки выросла на треть и достигла 20 миллионов рублей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Финансовая поддержка предоставляется российским юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, снявшим художественные фильмы и сериалы на объектах городской инфраструктуры, в общественных местах столицы либо московском кинокластере — в кинопарке и на кинозаводе «Москино», на еиностудии Горького, а также в киноконцерне «Мосфильм», передает сайт мэра Москвы.

В рамках сотрудничества с региональными туроператорами и турагентами более 120 организованных групп туристов — порядка 4,5 тысячи человек — из разных регионов России посетили кинопарк «Москино» в 2025 году.