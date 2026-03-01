«Мосбилет» приглашает отметить День кошек в театрах и библиотеках, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«1 марта в России отмечается День кошек. Столичные театры, подведомственные департаменту культуры Москвы, и библиотеки подготовили спектакли и встречи, посвященные пушистым друзьям человека. В первую очередь они предназначены для маленьких посетителей любого возраста, но будут интересны также и взрослым. Все билеты можно найти в сервисе «Мосбилет», – говорится в сообщении.

Спектакль по мотивам книги Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе» расскажет о приключениях обитателей джунглей. Вместе с ними зрители будут искать ответ на важный вопрос: что нужно, чтобы превратить дикие заросли в дом, где всем будет тепло и уютно. Оказывается, не так уж и много нужно – мудрость женщины и благородство мужчины, преданность пса и покорность коня, а еще добродушие коровы. Но жизнь была бы скучна, не будь в ней изящества и грации кошки, которая гуляет сама по себе. Но все же самое главное – это любовь. Спектакль пройдет 6, 20 и 29 марта в театре детской книги «Волшебная Лампа».

Зрители юмористического спектакля «Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали» узнают, удастся ли принцу победить коварного волшебника и жениться на любимой. Накануне бала, на котором должен состояться окончательный выбор избранницы, юноша едет на озеро охотиться на лебедей. Там он случайно становится свидетелем превращения белого лебедя в прекрасную девушку, влюбляется в нее и обещает на ней жениться. Но злой волшебник приводит на бал двойника невесты, и принц ошибается. Теперь он должен вступить в схватку с коварным злодеем.

Перед спектаклем всех желающих ждет экскурсия по музею театра, где хранятся десятки экспонатов со всего мира, подарки от знаменитых людей, а также призы и награды Юрия и Дмитрия Куклачевых. У зрителей будет уникальная возможность заглянуть в «пушистые апартаменты», где обитают хвостатые артисты. Спектакль пройдет 1 марта в театре кошек Куклачева.

Центральная детская библиотека № 46 имени И.З. Сурикова 13 марта приглашает на квиз «Усатые секреты». В командном формате предстоит ответить на вопросы о повадках, особенностях и истории семейства кошачьих, а также о книгах, в которых они стали главными героями. Ведущие расскажут о науке фелинологии и объяснят, зачем котам усы, почему они видят в темноте и как устроены их когти.

Узнать более подробную информацию о культурных мероприятиях и приобрести на них билеты можно с помощью сервиса «Мосбилет».