Стало известно, кто исполнит главные роли в фильме «Три инцестуозные сестры»

Сирша Ронан, Дакота Джонсон и Джесси Бакли станут сёстрами в новом фильме Аличе Рорвахер
Дакота Джонсон, Джесси Бакли, Сирша Ронан и Джош О’Коннор сыграют главные роли в фильме «Три инцестуозные сестры» (Three Incestuous Sisters). Как сообщает Deadline, в основе сценария - книга Одри Ниффенеггер, автора «Жены путешественника во времени». Режиссером выступит обладательница трех призов Каннского кинофестиваля Аличе Рорвахер («Счастливый Лазарь», «Химера»). Съемки начнутся в апреле.
В аннотации к книге отмечается, что это история трех совершенно разных сестер: одной красивой, одной умной и одной талантливой:
«Разворачивается мелодрама соперничества между сестрами, когда одна из них сходит с ума от ревности из-за страстной любви другой. Достигая головокружительной кульминации, роман двух влюбленных заканчивается саботажем, стыдом и отчаянием».