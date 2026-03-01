Стало известно, кто исполнит главные роли в фильме «Три инцестуозные сестры»

Дакота Джонсон, Джесси Бакли, Сирша Ронан и Джош О’Коннор сыграют главные роли в фильме «Три инцестуозные сестры» (Three Incestuous Sisters). Как сообщает Deadline, в основе сценария - книга Одри Ниффенеггер, автора «Жены путешественника во времени». Режиссером выступит обладательница трех призов Каннского кинофестиваля Аличе Рорвахер («Счастливый Лазарь», «Химера»). Съемки начнутся в апреле.

© globallookpress

В аннотации к книге отмечается, что это история трех совершенно разных сестер: одной красивой, одной умной и одной талантливой: