Вышло продолжение «Клиники» с голосами из MTV

Студия Red Head Sound выпустила первые две серии продолжения сериала «Клиника» в своём русском переводе. В озвучке ролика приняли участие знаменитые актёры дубляжа Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина — именно они подарили голоса персонажам оригинального сериала во время трансляции шоу на канале MTV.

Новый сезон «Клиники» посвящён повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В продолжении также появятся и юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

Знаменитый медицинский сериал вернулся после 15-летнего перерыва. В проекте также вернулись актёры Джей Ди (Зак Брафф), Эллиот Рид (Сара Чок), Тёрк (Дональд Фэйсон), Карла (Джуди Рейес) и доктор Кокс (Джон К. Макгинли).