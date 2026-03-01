Объявлены лауреаты премии Гильдии продюсеров США

37-я ежегодная церемонии вручения наград Гильдии продюсеров Америки (PGA Awards) состоялась 28 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе. Главную премию имени Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма получил «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Лучшим анимационным фильмом названы «K-Pop-охотницы на демонов», лучшим драматическим сериалом - «Питт», лучшим комедийным - «Киностудия», лучшим мини-сериалом - «Переходный возраст».

© Кадр из фильма